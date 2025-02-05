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Posted 5 февраля, 10:19

Published 5 февраля, 10:19

Modified 5 февраля, 13:23

Updated 5 февраля, 13:23

Подростков задержали за «минирование» школ. Им грозит колония

Подростков задержали за «минирование» школ. Им грозит колония

5 февраля 2025, 10:19
Фото: 1MI.
В Норильске задержали двоих подростков, которые «минировали» городские школы.

В полиции сообщили, что 30 января и 4 февраля в школы анонимно позвонили и заявили о бомбах в зданиях. Детей и персонал эвакуировали, здания обследовали саперы, но ничего опасного не нашли.

Полицейские стали искать лжеминеров и вышли на ученика 8 класса. Подросток признался, что 30 января хотел сорвать учебный процесс. Еще он рассказал полиции о своем 14-летнем соучастнике. Тот по инструкции приятеля 4 февраля позвонил в другую школу и сообщил об опасном предмете.

На подростков завели уголовные дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 УК РФ). Ответственность по этой статье наступает с 14 лет. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

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#Владислав Савончик#Норильск#Школы#Подростки#Эвакуация#Терроризм#Уголовные дела
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