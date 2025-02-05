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Posted 5 февраля, 07:04

Published 5 февраля, 07:04

Modified 5 февраля, 07:12

Updated 5 февраля, 07:12

Диана Пегас

СК опроверг слова на «Пусть говорят» об отравлении матерью детей из Красной Сопки

5 февраля 2025, 07:04
Фото: Пусть говорят. Диана Пегас
Сюжет
Отравление семьи
В СК опровергли слова журналистки о трагедии в Красной Сопке. Блогер заявила, что мать погибших детей якобы искала в интернете, как отравить семью.

Родители погибших детей из Красной Сопки приняли участие в шоу «Пусть говорят». В выпуске они рассказали подробности трагедии.

Диана Пегас — журналистка и блогер, главный редактор интернет-журнала Hot Beauty Spot.

В эфире программы журналистка и блогер Диана Пегас заявила, что провела собственное расследование. По ее словам, многие люди якобы ей писали о том, что с матерью детей не все так «однозначно».

«Следком, когда проводил обыск, извлек телефоны у всех членов семьи. В одном из телефонов был запрос в интернете о том, как отравить всю семью. Это официальный факт».

Журналистка считает, что эту информацию в интернете искала именно мать детей — Виктория Виноградова. В региональном следкоме «ПМ» сообщили, что слова журналистки Дианы Пегас являются вымыслом.

«Это все неправда. Телефоны, конечно, изымали и осматривали. Однако ничего подобного там обнаружено не было. Откуда у нее такая информация — вопрос открытый».

Кроме того, в ведомстве отметили, что отец погибших детей участвовал в шоу, нарушив меру пресечения о подписке о невыезде.

«Мы его допрашивали дополнительно об этом, когда он вернулся».

В СК сообщили, что рассматривали вопрос об изменении меры пресечения, но из-за маленького ребенка и неработающей супруги оставляли прежнюю меру.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела против 34-летнего отца из-за гибели четверых детей от отравления дихлофосом. Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).

По версии следствия, глава семейства использовал дихлофос в доме, но после этого комнаты не проветрили и не провели там влажную уборку. В итоге компоненты средства через еду, посуду, одежду и мебель попали в организм детей, которые получили острое отравление деструктивным ядом.

Семья продолжила жить в том же доме, где погибли дети. Ночью 2 февраля 2025 года умер пятый ребенок — 3-месячный младенец. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют, что случилось.

В прокуратуре отметили, что насильственных следов на месте не обнаружили. Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Дети#Красноярский край#Смерть#Шоу#Отравление#Красная Сопка#Журналистка#Отравление семьи
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