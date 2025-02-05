Сколько стоит поездка в Стамбул и что там делать зимой? Рассказ красноярки

Какие места можно посетить в Стамбуле зимой, сколько стоит туда добраться и что вкусного попробовать? Красноярка Полина слетала в Стамбул в феврале 2025 года и рассказала «ПМ» о поездке.

Как добраться до Стамбула из Красноярска и сколько это стоит Красноярка рассказала, что она покупала билеты за 7 дней до поездки. Она решила добраться до Новосибисрка на поезде, а оттуда уже улететь в Стамбул. Билеты из Новосибирска до Стамбула и обратно стоили 18 тысяч рублей, билет на поезд Из красноярска до Новосибирска плацкарт и обратно стоил около 4 тысяч. «В общем дорога в одну сторону заняла 18 часов, 12 часов поезда и около 6 часов самолета», — говорит Полина. В Турции дорого? Сколько стоит жилье, еда и остальное Цены на проживание очень разнятся, рассказывает Полина. «Как и везде, в зависимости от района и условий проживания, у нас был отель 3*, три ночи проживания обошлись в 12 тысяч, включая завтраки. Отель располагается в самом центре города, на самой центральной улице в районе площади Таксим». Красноярку удивили цены на еду в заведениях — она ожидала, что они будут ниже. «В проходимых туристических местах полноценный обед/ужин на двоих обойдется примерно в 3 тысячи турецких лир [около 8,2 тысячи рублей по курсу на 5 февраля 2025 года — прим.ред]. Нам посоветовали несколько мест с доступными ценами и качественной едой, но это заведения с европейской кухней и средний чек на двоих 1000-1500 лир[около 2,7–4,1 тысячи рублей по курсу на 5 февраля 2025 года — прим.ред]», — рассказывает Полина. Сувениры, по словам девушки, лучше покупать на рынках или в менее проходимых местах. «Но цены сильно не разнятся. Сладости в подарок по наводке мы покупали в мелких сетевых магазинах, где качество=цена, средний набор рахат лукума обошелся в 200-300 лир [547-820 рублей по курсу на 5 февраля 2025 года — прим.ред]». Девушку удивили цены на топливо: литр АИ-95 стои 46 лир, что в пересчете на около 120 рублей. Цены на бензин в Стамбуле . Фото: prmira.ru Еще красноярка поделилась ценами на еду. шаурма 100 граммов с картошкой и айраном — 139 лир ≈ 380 рублей;

«знаменитая» скумбрия в лаваше — 200 лир ≈ 547 рублей;

симит — это турецкий бублик с кунжутом — 15 лир ≈ 41 рубль;

кофе из Starbucks — 160 лир ≈ 437 рублей;

свежевыжатый гранатовый сок — 130лир ≈ 355 рублей. Цены в заведениях Стамбула . Фото: prmira.ru «Еще мы были в столовой, стоимость порции любого горячего национального блюда 80 лир [219 рублей по курсу на 5 февраля 2025 года — прим.ред], чечевичный суп 35 лир [95 рублей по курсу на 5 февраля 2025 года — прим.ред]. Один раз за все дни сходили поужинать в местное сетевое кафе, ориентированное на блюда из курицы, огромная тарелка курицы в среднем 320 лир [875 рублей по курсу на 5 февраля 2025 года — прим.ред]. Мы взяли три блюда и два напитка и заплатили 1060 лир [2901 рубль по курсу на 5 февраля 2025 года — прим.ред]». Ужин, который обошелся в Стамбуле в 1060 лир . Фото: prmira.ru По словам девушки, продукты, в том числе фрукты, на рынках в Стамбуле стоят примерно как в Красноярске, но на вид всё «красочнее и сочнее». «На рынке особой популярностью пользуются палатки с оливками и соленьями, так, средняя стоимость килограмма оливок 350 лир». Цены на рынках Стамбула. 1 лира равна примерно 2,7 рублям. . Фото: prmira.ru Что посмотреть в Стамбуле зимой? Красноярка рассказала, что они решили не брать экскурсий и насладиться городом «просто своими глазами». «Прошли всю знаменитую улицу Истикляль, посмотрели на проезжающий мимо красный травмай, экскурсию по Босфору мы заменили поездками на городском пароме, тем самым обошли пешком еще два района города: азиатскую и европейскую, увидели город с разных сторон». Улицы Стамбула в феврале . Фото: prmira.ru Еще красноярка побывала в мечети Сулеймание — вход в нее бесплатный, но нужно следить за временем намазов, чтобы не пришлось ждать. Мечеть Сулеймание . Фото: prmira.ru «Один день мы потратили на церковь одного дня — это популярное место среди туристов и местных жителей разных вероисповеданий. Каждое 1 число месяца желания, загаданные в этой церкви, исполняются. В 10 утра перед нами уже выстроилась очередь из нескольких тысяч людей за заветными ключиками желаний, мы провели в „пробке“ из людей 6 часов, пока очередь дошла до нас». Это очередь в церковь . Фото: prmira.ru Какая погода зимой в Стамбуле? Погода, говорит Полина, «не подвела»: температура на улице днем была +15…+17 градусов. «С утра правда огромная влажность, но к 12 часам дня выходит солнце и погода на улице становится идеальной». Какие были минусы и плюсы путешествия? По словам красноярки, главным минусом был языковой барьер. Но, говорит он, «всегда можно договориться на пальцах», а большинство людей понимают английский язык. Поездка девушке в целом понравилась. Полина говорит, что эта была отличная «разрядка для глаз и головы» после первого рабочего месяца в году. Читайте также: Сколько стоит слетать в Петербург и что там делать зимой? Рассказ красноярки Красноярка в октябре слетала в Стамбул. Сколько это стоит и что там делать? Паттайя: сколько нужно денег на перелет, еду и развлечения? Рассказ красноярки