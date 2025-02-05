«Славнефть-Красноярскнефтегаз» вошёл в тройку лучших работодателей Красноярского края

Posted 5 февраля, 03:30
Published 5 февраля, 03:30
Modified 5 февраля, 03:30
Updated 5 февраля, 03:30
Рейтинг работодателей составили аналитики HeadHunter. В финал рейтинга вошли 1729 организаций, представляющих 41 отрасль российской экономики. При составлении рейтинга учитывались ключевые показатели привлекательности работодателей: уровень развития HR-процессов и лояльности сотрудников, востребованность среди соискателей и отзывы бывших работников. В категории крупных предприятий с количеством работников 1001 до 5000 человек компания заняла 3 место.
«Славнефть-Красноярскнефтегаз» на системной основе реализует комплекс мероприятий в области охраны здоровья персонала, направленных на обеспечение работников своевременным и качественным медицинским обслуживанием, организацию оздоровления и санаторно-курортного лечения, профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. В компании действует программа обеспечения жильем, разные виды поддержки семей с детьми, а также реферальная программа рекрутинга. Неотъемлемой частью социальной и кадровой политики является корпоративное пенсионное обеспечение работников.
«Мы высоко ценим наш главный актив — высокопрофессиональный коллектив, и все наши усилия направлены на создание максимально комфортной среды для работников. Наше предприятие участвует в Рейтинге работодателей России уже четвертый год, и каждый год — это наш внутренний „вызов“ доказать самим себе, что вся наша работа и усилия не напрасны», — рассказал начальник отдела обеспечения персоналом ООО «Славнфеть-Красноярскнефтегаз» Дмитрий Олещук.
Согласно результатам Рейтинга работодателей, общий индекс предприятия составляет 98,5, более 80% отзывов о компании являются положительными. Эти цифры подтверждают, что социально-кадровая политика «Славнефть-Красноярскнефтегаза» отвечает интересам работников, большая часть которых — жители Красноярского края.