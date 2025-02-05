«Славнефть-Красноярскнефтегаз» вошёл в тройку лучших работодателей Красноярского края

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» на системной основе реализует комплекс мероприятий в области охраны здоровья персонала, направленных на обеспечение работников своевременным и качественным медицинским обслуживанием, организацию оздоровления и санаторно-курортного лечения, профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. В компании действует программа обеспечения жильем, разные виды поддержки семей с детьми, а также реферальная программа рекрутинга. Неотъемлемой частью социальной и кадровой политики является корпоративное пенсионное обеспечение работников.