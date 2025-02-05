Сотрудники Богучанской ГЭС провели фестиваль талантов

Posted 5 февраля, 02:00
Published 5 февраля, 02:00
Modified 5 февраля, 09:27
Updated 5 февраля, 09:27
Среди участников концерта были как опытные участники вокальных конкурсов и концертов, так и те, кто впервые вышел на сцену. Основной целью мероприятия являлось формирование условий, в которых работникам и их семьям будет предоставлена возможность проявить творческий потенциал и объединиться по интересам.
«Это новый опыт в корпоративной жизни предприятия, который может стать ежегодной традицией. Каждый участник ответственно готовился к фестивалю, выступлениям предшествовали длительные репетиции, работа над сценическими образами и бесконечное волнение. Фестиваль раскрыл множество талантов наших работников и их родных, вдохновил каждого гостя», — рассказала организатор фестиваля Ольга Антоненко.
Концерт открыли выступления Павла Гринченко с песней «Три белых коня» и Анны Баус с песней «Странный дуэт», а Диана Бучукина представила зрителям стихотворение «Ангара», написанное ее мамой Татьяной Намазовой. Коллектив «Ангарочка» исполнил песню «За что любить Ивана» — она была подготовлена осенью 2024 года для конкурса «Энергия таланта», посвященного 20-летию Группы РусГидро. Концерт продолжили выступления Павла Барковского (стихотворение «Живое пламя»), Агаты Хропот (песня «Ангарочка») и Марии Портновой (стихотворение «Хотят ли русские войны»). Яркое впечатление произвела на зрителей композиция «Моя Россия» в исполнении Александры и Павла Баженовых.
Во второй части концерта Артур Бадьян прочел стихотворение Н. Некрасова «Размышление у парадного подъезда», Алиса и Светлана Калашниковы представили свою версию песни «Кукла колдуна». Завершили фестиваль Юлиана Архипова со стихотворением «Мы с моею мамочкой друзья» и Анна Котляр с песней «Не унывай». Три номера гостям подарили городские творческие коллективы — студия эстрадного вокала «Сияй» и коллектив бального танца «Триумф», поддержавшие фестиваль.
Каждый участник фестиваля за свой талант и творческую работу получил персональную «Звезду Богучанской ГЭС» и диплом. По результатам зрительского голосования, в котором приняли участие все гости, приз зрительских симпатий вручили семейному дуэту Александры и Павла Баженовых.
В 2024 году на Богучанской ГЭС в рамках марафона «Энергичная команда» прошли творческие конкурсы, посвященные Дню государственного флага России и Дню энергетика, интеллектуальный турнир «Свет знаний», конкурс на лучшее новогоднее украшение кабинетов. В корпоративных мероприятиях приняли участие около половины сотрудников АО «Богучанская ГЭС», а также сотрудники подразделений Группы РусГидро, работающие на станции.