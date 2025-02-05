Сотрудники Богучанской ГЭС провели фестиваль талантов

Среди участников концерта были как опытные участники вокальных конкурсов и концертов, так и те, кто впервые вышел на сцену. Основной целью мероприятия являлось формирование условий, в которых работникам и их семьям будет предоставлена возможность проявить творческий потенциал и объединиться по интересам.