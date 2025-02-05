Угольщики Красноярского края увеличат производство бурого угля на 15 тысяч тонн

Специалистами СУЭК-Красноярск разработана и внедрена современная технология «Термококс», позволяющая изготавливать не только экологическое топливо для нужд населения, но и продукцию, востребованную в разных промышленных отраслях: брикетированное металлургическое топливо, футеровочный материал для электролизеров в алюминиевой промышленности, углеродный сорбент для водоочистки и нефтяной промышленности. Инновационные разработки красноярских угольщиков многократно удостаивались наград престижных конкурсов в сфере экологии и инновации.