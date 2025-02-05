Угольщики Красноярского края увеличат производство бурого угля на 15 тысяч тонн

Posted 5 февраля, 07:07
Published 5 февраля, 07:07
Modified 5 февраля, 07:09
Updated 5 февраля, 07:09
«Подрядная организация уже залила фундамент под здание общей площадью 1400 кв. метров, — рассказывает главный инженер Березовского разреза Александр Константинов. — Заканчиваются работы по проектированию, заключены договоры на изготовление и монтаж металлоконструкций, поставку технологического оборудования. Новые производственные мощности позволят не только увеличить объемы производства почти на 15 тыс. тонн в год, но и расширить номенклатуру инновационной продукции: здесь мы будем производить сорбент для нефтеперерабатывающих предприятий с повышенной крупностью и улучшенными прочностными характеристиками. Кроме того, запуск второй очереди создаст более 40 новых рабочих мест».
К концу 2025 года угольщики планируют завершить строительство и провести необходимые режимно-наладочные испытания, чтобы в следующем году комплекс заработал в полную мощность.
Первая очередь комплекса глубокой переработки бурого угля заработала на Березовском разрезе в 2020 году, но первую инновационную разработку — бездымное топливо — здесь начали выпускать еще в 2017-м.
Специалистами СУЭК-Красноярск разработана и внедрена современная технология «Термококс», позволяющая изготавливать не только экологическое топливо для нужд населения, но и продукцию, востребованную в разных промышленных отраслях: брикетированное металлургическое топливо, футеровочный материал для электролизеров в алюминиевой промышленности, углеродный сорбент для водоочистки и нефтяной промышленности. Инновационные разработки красноярских угольщиков многократно удостаивались наград престижных конкурсов в сфере экологии и инновации.