В крае может обанкротиться совхоз «Искра». Ранее он принадлежал Гольдману

Posted 5 февраля, 08:18
Published 5 февраля, 08:18
Modified 5 февраля, 08:18
Updated 5 февраля, 08:18
Племзавод «Таежный» и совхоз «Искра» — «дочки» компании «Авуар», которую холдинг Романа Гольдмана приобрел в 2022 году. Летом 2024 года в суд обратился бизнесмен Андрей Котельников, который просил признать сделку по продаже агрохолдинга «Искра» притворной.
По словам экс-владельца «Искры», Гольдман продал акции предприятия ООО «Управление Агроактивами» по заниженной стоимости — 115 млн рублей при стоимости пакета в 2,9 млрд рублей. По мнению Котельникова, Роман Гольдман сделал это для получения заёма денег под залог. Сообщается, что из-за «плохой репутации» экс-депутату не дали бы денег. Заседание по этому делу состоится 17 февраля.
Как указано в документах, иск в ноябре прошлого года подал глава крестьянского фермерского хозяйства Сергей Баранченко. Он требует взыскать с ООО «Искра» долг в размере 8 миллионов рублей и признать компанию банкротом.
12 декабря еще один иск поступил от уфимского юриста Василия Кормилина. Он потребовал вернуть ему 8,6 миллиона рублей.
21 января суд принял иск к производству. Следующее заседание назначено на 26 марта.
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.
Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране, однако точное местоположение неизвестно. В декабре 2024 года стало известно, что экс-депутата заметили в Мексике.