В крае может обанкротиться совхоз «Искра». Ранее он принадлежал Гольдману

По словам экс-владельца «Искры», Гольдман продал акции предприятия ООО «Управление Агроактивами» по заниженной стоимости — 115 млн рублей при стоимости пакета в 2,9 млрд рублей. По мнению Котельникова, Роман Гольдман сделал это для получения заёма денег под залог. Сообщается, что из-за «плохой репутации» экс-депутату не дали бы денег. Заседание по этому делу состоится 17 февраля.