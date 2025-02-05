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Posted 5 февраля, 08:18

Published 5 февраля, 08:18

Modified 5 февраля, 08:18

Updated 5 февраля, 08:18

В крае может обанкротиться совхоз «Искра». Ранее он принадлежал Гольдману

В крае может обанкротиться совхоз «Искра». Ранее он принадлежал Гольдману

5 февраля 2025, 08:18
Фото: 1MI.
В Красноярском крае зеленогорское сельхозпредприятие «Искра» требуют признать банкротом. Иск поступил в краевой Арбитражный суд.

Племзавод «Таежный» и совхоз «Искра» — «дочки» компании «Авуар», которую холдинг Романа Гольдмана приобрел в 2022 году. Летом 2024 года в суд обратился бизнесмен Андрей Котельников, который просил признать сделку по продаже агрохолдинга «Искра» притворной.

По словам экс-владельца «Искры», Гольдман продал акции предприятия ООО «Управление Агроактивами» по заниженной стоимости — 115 млн рублей при стоимости пакета в 2,9 млрд рублей. По мнению Котельникова, Роман Гольдман сделал это для получения заёма денег под залог. Сообщается, что из-за «плохой репутации» экс-депутату не дали бы денег. Заседание по этому делу состоится 17 февраля.

Как указано в документах, иск в ноябре прошлого года подал глава крестьянского фермерского хозяйства Сергей Баранченко. Он требует взыскать с ООО «Искра» долг в размере 8 миллионов рублей и признать компанию банкротом.

12 декабря еще один иск поступил от уфимского юриста Василия Кормилина. Он потребовал вернуть ему 8,6 миллиона рублей.

21 января суд принял иск к производству. Следующее заседание назначено на 26 марта.

  • 12 декабря обманутые пайщики кооператива «Агро вклад» экс-депутата и бизнесмена Романа Гольдмана записали обращение к прямой линии Владимира Путина. В видео они рассказали о проблемах, с которыми столкнулись во время расследования уголовного дела, которое идет с ноября 2023 года.
  • До этого в МВД сообщили, что к ним поступило 1486 заявлений от пайщиков, всех их признали потерпевшими по делу и гражданскими истцами. Допрошено 98% пострадавших. Общая сумма ущерба — больше 2 миллиардов рублей.

Против бизнесмена Романа Гольдмана в ноябре 2023 года возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию в начале ноября 2023 года. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране, однако точное местоположение неизвестно. В декабре 2024 года стало известно, что экс-депутата заметили в Мексике.

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