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Posted 5 февраля, 09:39

Published 5 февраля, 09:39

Modified 5 февраля, 09:41

Updated 5 февраля, 09:41

В Красноярск идет тепло, но по ночам нас ждут морозы

В Красноярск идет тепло, но по ночам нас ждут морозы

5 февраля 2025, 09:39
Фото: prmira.ru.
В Красноярск на этой неделе придет потепление. Несмотря на это, по ночам в городе по-прежнему будут морозы.

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «ПМ» о погоде на ближайшую неделю.

По прогнозам, в четверг, 6 февраля, ночью будет от -23 до -25. Днем — около -15…-17 градусов. Может пойти небольшой снег.

В пятницу, 7 февраля, в ночные часы столбик термометра опустится до -24…-26. В дневное время ожидается около -15…-17.

Ночью в субботу, 8 февраля, будет -25…-27, днем — от -11 до -13. В воскресенье, 9 февраля, заметно потеплеет: ночью — от -13 до -15, днем около -8…-10.

Предварительно, в начале следующей недели в Красноярске потеплеет еще сильнее. Дневные температуры составят -5…-7 градусов, ожидается небольшой снег.

Дмитрий Ульянов в беседе с «ПМ» объяснил, с чем было связано сильное похолодание в Красноярске на прошлой неделе.

«Резкое похолодание произошло из-за смещения холодных воздушных масс. Теперь они находятся на нашей территории. Сегодня проходил теплый атмосферный фронт и принес в город небольшое потепление. Однако уже завтра в Красноярск снова вернется похолодание — оно продлится до пятницы. Затем будет постепенное потепление. Ночи еще будут холодными, но днем будет тепло».
  • Тут мы рассказали, какая погода ждет Красноярск в ближайшие дни по версии метеосервисов.
  • А здесь мы опубликовали предварительный прогноз на февраль от Дмитрия Ульянова.
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