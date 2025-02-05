В Красноярск идет тепло, но по ночам нас ждут морозы

В Красноярск на этой неделе придет потепление. Несмотря на это, по ночам в городе по-прежнему будут морозы.

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «ПМ» о погоде на ближайшую неделю. По прогнозам, в четверг, 6 февраля, ночью будет от -23 до -25. Днем — около -15…-17 градусов. Может пойти небольшой снег. В пятницу, 7 февраля, в ночные часы столбик термометра опустится до -24…-26. В дневное время ожидается около -15…-17. Ночью в субботу, 8 февраля, будет -25…-27, днем — от -11 до -13. В воскресенье, 9 февраля, заметно потеплеет: ночью — от -13 до -15, днем около -8…-10. Предварительно, в начале следующей недели в Красноярске потеплеет еще сильнее. Дневные температуры составят -5…-7 градусов, ожидается небольшой снег. Дмитрий Ульянов в беседе с «ПМ» объяснил, с чем было связано сильное похолодание в Красноярске на прошлой неделе. «Резкое похолодание произошло из-за смещения холодных воздушных масс. Теперь они находятся на нашей территории. Сегодня проходил теплый атмосферный фронт и принес в город небольшое потепление. Однако уже завтра в Красноярск снова вернется похолодание — оно продлится до пятницы. Затем будет постепенное потепление. Ночи еще будут холодными, но днем будет тепло». Тут мы рассказали, какая погода ждет Красноярск в ближайшие дни по версии метеосервисов.

А здесь мы опубликовали предварительный прогноз на февраль от Дмитрия Ульянова.