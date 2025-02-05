В Красноярске дорожный подрядчик подделал документы для получения госконтракта

Posted 5 февраля, 06:37
Published 5 февраля, 06:37
Modified 5 февраля, 07:00
Updated 5 февраля, 07:00
В августе прошлого года управление капитального строительства заключило с «Доринвестстрой» контракт на 50 миллионов рублей. Фирма должна была построить дорогу на улице 3-я Пионеров.
По версии следствия, компания хотела выиграть аукцион, поэтому соврала в заявке о наличии опыта строительных работ. Подрядчик предоставил договор о строительстве дорог в коттеджном поселке в Томске, выиграв торги.
Когда прокурор потребовал предоставить сведения из налоговой, выяснилось, что договор является подделкой. В итоге госконтракт расторгли. Сейчас решается вопрос о том, чтобы взыскать стоимость оплаченных работ на 15 миллионов рублей.
В мэрии заявили, что у них нет возможности проверить информацию о наличии опыта и подлинность документов на этапе торгов.
На сегодняшний день готовность объекта составляет около 20%. Администрация планирует объявить новые торги на поиск подрядчика.
Возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа (часть 5 статья 327 УК РФ).
По данным сервиса «Спарк», ООО ПКФ «Доринвестстрой» зарегистрировали 12 января 2011 года. Руководителем компании является Арцрун Арутюнян. Основная деятельность фирмы — строительство дорог и автомагистралей.
По итогам 2023 года, выручка компании составила 556 миллионов 674 тысячи рублей, чистая прибыль — 15 миллионов 567 тысяч рублей.