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Posted 5 февраля, 06:37

Published 5 февраля, 06:37

Modified 5 февраля, 07:00

Updated 5 февраля, 07:00

В Красноярске дорожный подрядчик подделал документы для получения госконтракта

В Красноярске дорожный подрядчик подделал документы для получения госконтракта

5 февраля 2025, 06:37
Фото: t.me/gradvestnik.
В Красноярске завели уголовное дело в отношении ООО ПКФ «Доринвестстрой». Прокуратура считает, что фирма обманным путем получила контракт на строительство дороги.

В августе прошлого года управление капитального строительства заключило с «Доринвестстрой» контракт на 50 миллионов рублей. Фирма должна была построить дорогу на улице 3-я Пионеров.

По версии следствия, компания хотела выиграть аукцион, поэтому соврала в заявке о наличии опыта строительных работ. Подрядчик предоставил договор о строительстве дорог в коттеджном поселке в Томске, выиграв торги.

Когда прокурор потребовал предоставить сведения из налоговой, выяснилось, что договор является подделкой. В итоге госконтракт расторгли. Сейчас решается вопрос о том, чтобы взыскать стоимость оплаченных работ на 15 миллионов рублей.

В мэрии заявили, что у них нет возможности проверить информацию о наличии опыта и подлинность документов на этапе торгов.

На сегодняшний день готовность объекта составляет около 20%. Администрация планирует объявить новые торги на поиск подрядчика.

Возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа (часть 5 статья 327 УК РФ).

По данным сервиса «Спарк», ООО ПКФ «Доринвестстрой» зарегистрировали 12 января 2011 года. Руководителем компании является Арцрун Арутюнян. Основная деятельность фирмы — строительство дорог и автомагистралей.

По итогам 2023 года, выручка компании составила 556 миллионов 674 тысячи рублей, чистая прибыль — 15 миллионов 567 тысяч рублей.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Прокуратура#Мэрия Красноярска#Уголовное дело#Строительство дорог#Подрядчик#Контракт#3-я Пионеров
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