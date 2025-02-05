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Posted 5 февраля, 01:20

Published 5 февраля, 01:20

Modified 5 февраля, 13:51

Updated 5 февраля, 13:51

В Красноярске и крае заработали 40 новых дорожных камер. Где?

В Красноярске и крае заработали 40 новых дорожных камер. Где?

5 февраля 2025, 01:20
Фото: КрУДор.
Сегодня, 5 февраля, в Красноярском крае начали работать 40 камер фотовидеофиксации нарушений.

Новые камеры будут фиксировать превышение скорости, езду по выделенной полосе, выезд на встречку, отсутствие включенных фар, разворот и поворот в неположенных для этого местах, игнорирование дорожных знаков и разметки.

Кроме того, стационарные комплексы будут фиксировать проезд на красный, пересечение стоп-линии, выезд на перекресток во время пробок. Еще камеры будут отслеживать, когда автомобилист не предоставляет преимущество пешеходам, если он не пристегнут ремнем безопасности или разговаривает по телефону за рулем.

Адреса, где установлены стационарные камеры:
  • Красноярск, Николаевский мост (2 камеры, контроль в обе стороны);
  • Красноярск, Октябрьский мост (2 камеры, контроль в обе стороны);
  • Красноярск, ул. Копылова, 42;
  • Красноярск, ул. Партизана Железняка, 42;
  • Красноярск, ул. Белинского, 8;
  • Красноярск, пересечение улиц Копылова и Ладо Кецховели;
  • Красноярск, пересечение улиц 9 Мая и пр. Комсомольский;
  • Красноярск, ул. Семафорная, 247Б;
  • Красноярск, пересечение улиц Павлова и Щербакова;
  • Красноярск, пересечение улиц Мичурина и Грунтовая;
  • Красноярск, ул. Калинина, 169А; 12. г. Красноярск, ул. Дубровинского, 114;
  • Красноярск, пересечение улиц Взлетная и Октябрьская;
  • Красноярск, пересечение улиц Ленина и Вейнбаума;
  • Красноярск, пересечение улиц Вейнбаума и Марковского;
  • Новоселовский район, 237-й км дороги Р-257 «Енисей»;
  • Емельяновский район, 803-ий км дороги Р-255 «Сибирь»;
  • Емельяновский район, 2-й км дороги Обход Красноярска;
  • Емельяновский район, 21-й км дороги Красноярск — Енисейск;
  • Сухобузимский район, 42-й км дороги Красноярск — Енисейск;
  • Козульский район, 725-й км дороги Р-255 «Сибирь»;
  • Ачинск, пересечение улиц Свердлова и Назарова;
  • Ачинск, пересечение улицы Кравченко и ш. Байкал;
  • Ачинск, ул. Гагарина, 6
  • Боготол, пересечение улиц Кирова и Школьная;
  • Назарово, пересечение улиц Карла Маркса и 30 лет ВЛКСМ;
  • Лесосибирск, 280-й км дороги Красноярск — Енисейск;
  • Лесосибирск, пересечение ул. Горького и пер. Школьный;
  • поселок Березовка, пересечение улиц Трактовая и Кирова;
  • поселок Березовка, пересечение улиц Дружбы и Кирова;
  • Дивногорск, а/д Р-257 «Енисей» 41 км;
  • Уярский район, 932-й км дороги Р-255 «Сибирь»;
  • Уярский район, 942-й км дороги Р-255 «Сибирь»;
  • Канск, пересечение улиц 40 лет Октября и Муромская;
  • Канск, пересечение улиц Эйдемана и Николая Буды;
  • Канск, пересечение улиц Ленина и Московская;
  • Канский район, 1026-й км дороги Р-255 «Сибирь»;
  • Норильск, пересечение улиц Вокзальная и Нансена.

В настоящее время в Красноярском крае функционируют 71 передвижной и 165 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#ПДД#Красноярский край#Дорожные камеры#Нарушения ПДД#Водители#Камеры фиксации
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