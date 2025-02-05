В Красноярске и крае заработали 40 новых дорожных камер. Где?

Posted 5 февраля, 01:20
Published 5 февраля, 01:20
Modified 5 февраля, 13:51
Updated 5 февраля, 13:51
Новые камеры будут фиксировать превышение скорости, езду по выделенной полосе, выезд на встречку, отсутствие включенных фар, разворот и поворот в неположенных для этого местах, игнорирование дорожных знаков и разметки.
Кроме того, стационарные комплексы будут фиксировать проезд на красный, пересечение стоп-линии, выезд на перекресток во время пробок. Еще камеры будут отслеживать, когда автомобилист не предоставляет преимущество пешеходам, если он не пристегнут ремнем безопасности или разговаривает по телефону за рулем.
В настоящее время в Красноярском крае функционируют 71 передвижной и 165 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.