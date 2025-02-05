В Красноярске и крае заработали 40 новых дорожных камер. Где?

Кроме того, стационарные комплексы будут фиксировать проезд на красный, пересечение стоп-линии, выезд на перекресток во время пробок. Еще камеры будут отслеживать, когда автомобилист не предоставляет преимущество пешеходам, если он не пристегнут ремнем безопасности или разговаривает по телефону за рулем.