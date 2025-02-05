В Красноярске обсудили закон об усыплении собак. Что говорят зоозащитники и депутаты?

У зоозащитников возникли претензии к термину «немотивированная агрессия», который используют в законе как показание к эвтаназии. По их словам, в документе нет четких критериев для определения, проявляет ли собака такую агрессию или нет. При этом кинолог с 40-летним стажем Владимир Николайчук отметил, что не встречал за свою практику случаев немотивированной агрессии у животных.