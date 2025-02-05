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Posted 5 февраля, 08:48

Published 5 февраля, 08:48

Modified 5 февраля, 08:50

Updated 5 февраля, 08:50

В Красноярске обсудили закон об усыплении собак. Что говорят зоозащитники и депутаты?

В Красноярске обсудили закон об усыплении собак. Что говорят зоозащитники и депутаты?

5 февраля 2025, 08:48
Фото: 1MI.
В Красноярском крае зоозащитники встретились, чтобы обсудить закон об усыплении агрессивных бродячих собак, который собираются принять в крае.

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса разработало новый законопроект об обращении с безнадзорными животными. Утверждается, что действующая система не дает необходимых результатов, а количество бродячих собак не уменьшается.

Авторы проекта предлагают усыплять агрессивных и больных собак в течение 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных животных будет определять специальная комиссия, в которую войдут специалисты ветнадзора и кинолог.

На сессии заксобрания 19 декабря документ приняли в первом чтении — за него проголосовали 39 присутствующих депутатов, еще трое воздержались.

После этого депутат заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш получил сообщения с угрозами. Неизвестная женщина написала Кулешу, что будет его детям «ставить свечки за упокой каждый день, пока они не сдохнут».

В конце января 2025 года краевые депутаты отложили рассмотрение этого закона. К проекту закона возникли замечания.

На встречу приглашали депутатов ЗС, представителей городской и краевой администрации — однако никто из них не пришел. Закон обсуждали активисты и городские депутаты.

Они обсудили причины, почему такой закон хотят принять. Основные, по мнению активистов, — переполненность приютов и большая нагрузка на бюджет. По подсчетам зоозащитников, сейчас волонтеры частных приютов за счет пожертвований содержат около 2,5 тысячи бродячих собак. Еще 1,5 тысячи находятся на муниципальном содержании. На это государство тратит около 62 млн рублей.

«Если раньше мы ловили 2,6-2,8 тысячи собак в год. И они проходили стерилизацию, то сейчас не отлавливаем даже тысячи — 700-800 в год. По одной простой причине — денег нет. Из 62 млн рублей 50 млн идут на пожизненное, никому ненужное содержание 90% собак, которые, на самом деле, никакой агрессии не проявляют», — цитирует депутата горсовета Вячеслава Дюкова телеканал ТВК.

У зоозащитников возникли претензии к термину «немотивированная агрессия», который используют в законе как показание к эвтаназии. По их словам, в документе нет четких критериев для определения, проявляет ли собака такую агрессию или нет. При этом кинолог с 40-летним стажем Владимир Николайчук отметил, что не встречал за свою практику случаев немотивированной агрессии у животных.

«Где-то 1% только собак может проявлять немотивированную агрессию. Это если у нее бешенство, например, есть. Или какие-то онкологические заболевания — то есть от боли», — цитирует кинолога телеканал «Прима».

Кроме того, кинолог считает, что за немотивированную агрессию у собак часто воспринимают другие виды агрессии — половую, иерархическую, территориальную, пищевую, материнскую и игровую.

Еще зоозащитники опасаются, что при принятии закона никто не будет проводить эвтаназию правильно.

«Всем понятно, что если просто подрядчику за стерилизацию платят 5-6 тысяч, а гуманная эвтаназия стоит 5 тысяч примерно. Что в клинике, что по вызову. Настоящая гуманная эвтаназия с предмедикаментозным состоянием, введением наркоза, отключением функций жизни — ей никто не будет заниматься…», — отметил зоозащитник и организатор общественного движения «Догспас» Юрий Раилко.

Все выводы с круглого стола соберут в резолюцию и направят ответственным службам.

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