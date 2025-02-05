В Красноярске поймали очень вежливого грабителя. Он извинился, а потом украл 30 тысяч

Posted 5 февраля, 11:53
Published 5 февраля, 11:53
Modified 5 февраля, 13:32
Updated 5 февраля, 13:32
Как сообщили в МВД, всё произошло около полуночи 3 февраля в павильоне на Алексеева. Парень пришел в магазин за сигаретами, но во время оплаты выяснилось, что у него не хватает денег на карте. Он ушел, но через полчаса вернулся.
Молодой человек извинился перед кассиром, а потом, угрожая сотруднице ножом, украл из кассы около 30 тысяч рублей.
Мужчину нашли и задержали. Им оказался 22-летний красноярец. Большую часть украденных денег он потратить не успел, уточнили нам в полиции.
Против красноярца возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за разбой.