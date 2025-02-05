Новостройки в Красноярске подешевели

Как сообщили «ПМ» в «Авито Недвижимости», в Красноярске предложение новостроек в четвертом квартале 2024 года по сравнению с третьим кварталом 2024 года выросло на 19%, при этом предложение однокомнатных квартир увеличилось на 17%, двухкомнатных — на 24%, трехкомнатных — на 5% и студий — на 52%.