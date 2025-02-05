Новостройки в Красноярске подешевели

Posted 5 февраля, 12:26
Published 5 февраля, 12:26
Modified 5 февраля, 13:23
Updated 5 февраля, 13:23
Как сообщили «ПМ» в «Авито Недвижимости», в Красноярске предложение новостроек в четвертом квартале 2024 года по сравнению с третьим кварталом 2024 года выросло на 19%, при этом предложение однокомнатных квартир увеличилось на 17%, двухкомнатных — на 24%, трехкомнатных — на 5% и студий — на 52%.
Интерес к новостройкам вырос в Красноярске в 2,1 раза.
Кроме того, квартиры немного подешевели — на 1%. Стоимость квартиры в новостройке составила 7,3 миллиона рублей или 133 тысячи рублей за квадратный метр.