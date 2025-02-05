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Posted 5 февраля, 12:26

Published 5 февраля, 12:26

Modified 5 февраля, 13:23

Updated 5 февраля, 13:23

Новостройки в Красноярске подешевели

Новостройки в Красноярске подешевели

5 февраля 2025, 12:26
Фото: prmira.ru.
Интерес к квартирам в новостройках в Красноярске вырос в два раза.

Как сообщили «ПМ» в «Авито Недвижимости», в Красноярске предложение новостроек в четвертом квартале 2024 года по сравнению с третьим кварталом 2024 года выросло на 19%, при этом предложение однокомнатных квартир увеличилось на 17%, двухкомнатных — на 24%, трехкомнатных — на 5% и студий — на 52%.

Интерес к новостройкам вырос в Красноярске в 2,1 раза.

Кроме того, квартиры немного подешевели — на 1%. Стоимость квартиры в новостройке составила 7,3 миллиона рублей или 133 тысячи рублей за квадратный метр.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Квартиры#Спрос#Новостройки
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