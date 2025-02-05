В Красноярском крае мужчину унесло на льдине во время рыбалки. Он утонул

Posted 5 февраля, 05:29
Published 5 февраля, 05:29
Modified 5 февраля, 05:29
Updated 5 февраля, 05:29
Известно, что двое мужчин отправились на Енисей на рыбалку. В какой-то момент льдина, на которой находились рыбаки, откололась.
Один из мужчин смог вовремя выбраться на берег. Второго унесло течением и он утонул. Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
В МЧС напоминают, что безопасным для перемещения человека считает лед толщиной не менее 10 сантиметров. В ведомстве предупреждают, что лед тоньше в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения и сброса теплой воды.