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Posted 5 февраля, 05:29

Published 5 февраля, 05:29

Modified 5 февраля, 05:29

Updated 5 февраля, 05:29

На Енисее рыбак провалился под лед и утонул

В Красноярском крае мужчину унесло на льдине во время рыбалки. Он утонул

5 февраля 2025, 05:29
Фото: МЧС Красноярского края.

На Енисее рыбак провалился под лед и утонул

В Красноярском крае в Железногорске утонул мужчина. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Известно, что двое мужчин отправились на Енисей на рыбалку. В какой-то момент льдина, на которой находились рыбаки, откололась.

Один из мужчин смог вовремя выбраться на берег. Второго унесло течением и он утонул. Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

В МЧС напоминают, что безопасным для перемещения человека считает лед толщиной не менее 10 сантиметров. В ведомстве предупреждают, что лед тоньше в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения и сброса теплой воды.

  • Это второй утонувший в 2025 году. В январе в Богучанском районе 74-летний пенсионер пошел на рыбалку и утонул. Мужчина провалился под лед и не смог выбраться.
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