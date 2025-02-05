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Posted 5 февраля, 09:23

Published 5 февраля, 09:23

Modified 5 февраля, 09:25

Updated 5 февраля, 09:25

В Красноярском крае родители назвали дочь редким звездным именем

В Красноярском крае родители назвали дочь редким звездным именем

5 февраля 2025, 09:23
Фото: www.freepik.com.
Портал ЗАГС опубликовал данные о популярных и редких именах, которые давали детям в Красноярском крае в январе 2025 года.

Альсафи — самое редкое женское имя, которым назвали девочку в крае в январе 2025 года. Это арабское имя, которое означает «яркий» или «сияющий». Еще так называется одиночная звезда в созвездии Дракон.

Другими редкими женскими именами за январь в крае стали: Лианна, Богдана, Севиндж и Парвона. Чаще всего девочек в первом месяце 2025 года называли Софиями, Евами, Аннами, Варварами и Мариями.

Мальчиков в регионе чаще всего называли Александр, Михаил, Артем, Максим и Тимофей. В списке редких мужских имен оказались Дэмиан, Адем, Арон, Полад, Альпаслан.

  • Ранее супруги из края дали своей дочери имя Добромира.
  • Тут мы рассказывали о самых редких и популярных именах, которые давали красноярцы детям с начала 2025 года.
  • В 2024 году из-за необычного выбора имени для дочери красноярский блогер столкнулась с хейтом. Блогер Белла Двойнова назвала дочку именем Латтея. В соцсетях стали критиковать её и писать шутки из-за того, что имя созвучно с кофейным напитком латте.
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