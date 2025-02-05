В Красноярском крае родители назвали дочь редким звездным именем

Posted 5 февраля, 09:23
Published 5 февраля, 09:23
Modified 5 февраля, 09:25
Updated 5 февраля, 09:25
Альсафи — самое редкое женское имя, которым назвали девочку в крае в январе 2025 года. Это арабское имя, которое означает «яркий» или «сияющий». Еще так называется одиночная звезда в созвездии Дракон.
Другими редкими женскими именами за январь в крае стали: Лианна, Богдана, Севиндж и Парвона. Чаще всего девочек в первом месяце 2025 года называли Софиями, Евами, Аннами, Варварами и Мариями.
Мальчиков в регионе чаще всего называли Александр, Михаил, Артем, Максим и Тимофей. В списке редких мужских имен оказались Дэмиан, Адем, Арон, Полад, Альпаслан.