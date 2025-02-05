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Posted 5 февраля, 12:57

Published 5 февраля, 12:57

Modified 5 февраля, 13:09

Updated 5 февраля, 13:09

В красноярском зоопарке заболела пума

В красноярском зоопарке заболела пума

5 февраля 2025, 12:57
Фото: t.me/roev_ruchey.
В красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» заболела пума.

Как сообщили в зоопарке, самец пумы по кличке Арнальдо родился 6 августа 2011 года в зоопарке города Зеленогорск — в «Роев ручей» он приехал в ноябре 2011 года.

«Для кошачьих 13 лет — очень преклонный возраст. А с возрастом появляются и возрастные болезни. Стал стареть и Арнальдо», — пишут в зоопарке.

В мае 2024 года ветеринарные врачи отметили, что небольшая рана на ноге у Арнальдо долго и сложно заживает, а потом стали отмечаться назальные кровянистые выделения. Тогда приняли решение провести полное обследование животного.

Фото: t.me/roev_ruchey

После обследования разработали стратегию лечения. Уже в конце лета провели повторное обследование — пума начала выздоравливать.

С приходом тепла пуму переведут в уличный вольер — тогда Арнальдо снова смогут увидеть посетители зоопарка.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Животные#Красноярск#Болезнь#Зоопарк#Лечение#Роев ручей
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