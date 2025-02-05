В красноярском зоопарке заболела пума

Posted 5 февраля, 12:57
Published 5 февраля, 12:57
Modified 5 февраля, 13:09
Updated 5 февраля, 13:09
Как сообщили в зоопарке, самец пумы по кличке Арнальдо родился 6 августа 2011 года в зоопарке города Зеленогорск — в «Роев ручей» он приехал в ноябре 2011 года.
«Для кошачьих 13 лет — очень преклонный возраст. А с возрастом появляются и возрастные болезни. Стал стареть и Арнальдо», — пишут в зоопарке.
В мае 2024 года ветеринарные врачи отметили, что небольшая рана на ноге у Арнальдо долго и сложно заживает, а потом стали отмечаться назальные кровянистые выделения. Тогда приняли решение провести полное обследование животного.
После обследования разработали стратегию лечения. Уже в конце лета провели повторное обследование — пума начала выздоравливать.
С приходом тепла пуму переведут в уличный вольер — тогда Арнальдо снова смогут увидеть посетители зоопарка.