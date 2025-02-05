Врач волейбольного «Енисея» спас жизнь пассажирке самолета

Posted 5 февраля, 01:41
Published 5 февраля, 01:41
Modified 5 февраля, 01:41
Updated 5 февраля, 01:41
Инцидент произошел ночью 1 февраля на рейсе Москва-Красноярск. Одна из пассажирок начала задыхаться и бледнеть во время полета.
В этот момент на борту самолета находился врач волейбольного «Енисея» Вадим Бурдин. Мужчина в разговоре с krsk.aif.ru отметил, что обнаружил у женщины признаки резкого падения давления — тошнота, слабый пульс, холодные руки и бледность.
Врач отвел пассажирку в хвостовой отсек, потому что именно в этой части больше всего кислорода. По прилету в Красноярск состояние женщины улучшилось и ей не потребовалась госпитализация.