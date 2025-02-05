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Posted 5 февраля, 01:41

Published 5 февраля, 01:41

Modified 5 февраля, 01:41

Updated 5 февраля, 01:41

Врач волейбольного «Енисея» спас жизнь пассажирке самолета

Врач волейбольного «Енисея» спас жизнь пассажирке самолета

5 февраля 2025, 01:41
Фото: 1MI.
Врач красноярского волейбольного клуба «Енисей» Вадим Бурдин спас женщину на борту самолета.

Инцидент произошел ночью 1 февраля на рейсе Москва-Красноярск. Одна из пассажирок начала задыхаться и бледнеть во время полета.

В этот момент на борту самолета находился врач волейбольного «Енисея» Вадим Бурдин. Мужчина в разговоре с krsk.aif.ru отметил, что обнаружил у женщины признаки резкого падения давления — тошнота, слабый пульс, холодные руки и бледность.

Врач отвел пассажирку в хвостовой отсек, потому что именно в этой части больше всего кислорода. По прилету в Красноярск состояние женщины улучшилось и ей не потребовалась госпитализация.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Самолет#Москва#Врач#Пассажирка
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