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Posted 6 февраля, 10:42

Published 6 февраля, 10:42

Modified 6 февраля, 10:42

Updated 6 февраля, 10:42

Активы НОВИКОМа по итогам 2024 года выросли на 13,3%

Активы НОВИКОМа по итогам 2024 года выросли на 13,3%

6 февраля 2025, 10:42
Фото: НОВИКОМ.
НОВИКОМ представил бухгалтерскую отчетность (РСБУ) по итогам прошедшего года. Активы банка по состоянию на 1 января 2025 года составили более 1 триллиона рублей (1038,1 миллиарда рублей), что превышает показатели предыдущего года на 13,3%.

Прибыль НОВИКОМа за прошлый год составила 30,6 миллиарда рублей.

Позитивная динамика в прошлом году была достигнута благодаря бизнес-профилю банка, устойчивому к внешним вызовам, стабильности и диверсификации ресурсной базы, высокому уровню достаточности капитала и грамотному управлению ликвидностью. Об этом пишет портал newstracker.ru.

Чистый процентный доход банка за год увеличился до 54,2 миллиарда рублей (на 52,2%), а объем собственных средств — с 93,1 миллиарда до 118,5 миллиарда рублей (на 27,3%). Основную часть ресурсной базы НОВИКОМа составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах составил 891,8 миллиарда рублей.

В прошедшем году банк продолжил оказывать финансовую поддержку российским промышленным предприятиям. Это помогло им расширить производство, проводить НИОКР и внедрять современные технологии.

Помимо этого, НОВИКОМ, аккредитованный во всех государственных механизмах льготного кредитования промпредприятий, активно применяет все инструменты господдержки, чтобы снизить стоимость обслуживания кредитов. Таким образом, предприятия получают возможность высвободить средства для инвестиций.

За счёт положительных результатов 2024 года НОВИКОМ выплатил акционерам дивиденды в размере 5,7 миллиарда рублей. Главным акционером банка является госкорпорация «Ростех», которая направит полученные средства на развитие промышленности в нашей стране и реализацию важнейших проектов.

Председатель правления банка «НОВИКОМ», куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева отметила, что последовательность в принятии решений и взвешенный подход к риск-менеджменту позволили банку добиться улучшения показателей. Этот результат подтвердил эффективность выбранной стратегии и продолжает мотивировать банк на разработку современных финансовых решений в интересах промышленных компаний и их сотрудников. Она подчеркнула, что НОВИКОМ вносит вклад в достижение технического лидерства страны и остается надежным финансовым партнером.

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