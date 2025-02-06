Активы НОВИКОМа по итогам 2024 года выросли на 13,3%

Председатель правления банка «НОВИКОМ», куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева отметила, что последовательность в принятии решений и взвешенный подход к риск-менеджменту позволили банку добиться улучшения показателей. Этот результат подтвердил эффективность выбранной стратегии и продолжает мотивировать банк на разработку современных финансовых решений в интересах промышленных компаний и их сотрудников. Она подчеркнула, что НОВИКОМ вносит вклад в достижение технического лидерства страны и остается надежным финансовым партнером.