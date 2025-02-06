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Posted 6 февраля, 03:00

Published 6 февраля, 03:00

Modified 6 февраля, 03:00

Updated 6 февраля, 03:00

Авито Услуги: число онлайн-записей к бьюти-мастерам выросло на 71%

Авито Услуги: число онлайн-записей к бьюти-мастерам выросло на 71%

6 февраля 2025, 03:00
Фото: Изображение Midjourney.
Исследование платформы Авито Услуги показало, что в 2024 году среди россиян на 13% вырос спрос на услуги бьюти-мастеров. При этом наиболее заметный прирост спроса наблюдается на услуги мастеров по бровям и ресницам — более чем в 2 раза.

По данным платформы, за год количество онлайн-записей к бьюти-мастерам на Авито выросло на 71%.

«Мы развиваем возможности для предпринимателей, предлагая новые инструменты для привлечения аудитории и повышения лояльности клиентов. Одним из таких стратегически важных инструментов является онлайн-запись, которую мы планируем развивать в партнерстве с YCLIENTS. На данный момент более 150 тыс. исполнителей уже интегрировали этот функционал, а по итогам декабря 2024 года количество онлайн-записей выросло на 71% к декабрю 2023 года», — отметил руководитель категории «Красота и Здоровье» на Авито Услугах Игорь Санников.

Модель онлайн-бронирования — новый инструмент для сегмента частных мастеров. Раньше заказчик и исполнитель могли договориться о времени и дате только в личной переписке, а сам специалист не всегда мог оперативно ответить на звонок или сообщение клиента. Кроме того, сервис делает отношения между сторонами более прозрачными: заказчик заранее понимает реальную стоимость услуг. Функция доступна в категории «Красота и Здоровье» и будет расширена на другие категории.

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