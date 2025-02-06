День отказа от телефонов: могут ли энергетики работать без смартфонов?

Важность своей работы специалисты осознают четко. Поэтому на производственных площадках основные средства связи как раз те, что не зависят от уровня и качества сигнала и работают в любых условиях. Хотя, в обычной жизни их бы назвали альтернативными. Например, избежать зависимости от мобильного сигнала энергетикам помогает канал диспетчерской связи. Коммутатор на станциях использует оперативный персонал, который дает четкие указания. По проводным телефонам они доносятся до сотрудников.