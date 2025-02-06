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Posted 6 февраля, 05:01

Published 6 февраля, 05:01

Modified 6 февраля, 05:03

Updated 6 февраля, 05:03

День отказа от телефонов: могут ли энергетики работать без смартфонов?

День отказа от телефонов: могут ли энергетики работать без смартфонов?

6 февраля 2025, 05:01
Фото: 1MI.
6 февраля — Всемирный день без мобильного телефона. В «Сибирской генерирующей компании» поразмышляли о том, что будет если энергетикам отказаться от этих гаджетов и возможно ли в таком случае управлять ТЭЦ без ущерба надежности теплоснабжения.

Мобильная связь плотно вошла в повседневную жизнь и значительно расширила возможности человека. Это не просто средство коммуникации, а маленький компьютер в руках, позволяющий общаться и быстро решать разные вопросы. Отказаться от его использования сложно, но только не для энергетиков СГК, заявляют в компании.

Важность своей работы специалисты осознают четко. Поэтому на производственных площадках основные средства связи как раз те, что не зависят от уровня и качества сигнала и работают в любых условиях. Хотя, в обычной жизни их бы назвали альтернативными. Например, избежать зависимости от мобильного сигнала энергетикам помогает канал диспетчерской связи. Коммутатор на станциях использует оперативный персонал, который дает четкие указания. По проводным телефонам они доносятся до сотрудников.

Кроме того, надежную связь и безопасность на предприятиях обеспечивают и радиосистемы, установленные в цехах. Необходимую информацию персонал станций получает, например, через громкоговорители. Они помогают специалистам быстро реагировать на изменения и возможные нештатные ситуации.

«Наравне с современными приборами связи на станции можно встретить и раритетные устройства. Например, в турбинном цехе Красноярской ТЭЦ-1 еще до сих пор есть переговорные трубы. Их устанавливали при строительстве как способ общения между машинистом турбины и машинистом-обходчиком. Конечно, их уже давно не используют, а сохранили как историческую память. Но оборудование в рабочем состоянии и может применяться», — шутит начальник управления по эксплуатации ТЭС АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Евгений Безуглов.

Держать связь на производстве помогают и рации. Беспроводное устройство есть в арсенале каждого сотрудника Компании. Неоценимую помощь в работе оказывают и акустические помощники — такой современный комплекс работает на Красноярской ТЭЦ-2. На каждом из котлов энергетики установили до десяти акустических сигнализаторов. Датчики оперативно сообщают об изменениях на поверхностях нагрева котлоагрегата. Получив сигнал, машинист-обходчик незамедлительно выходит с проверкой.

Эффективная коммуникация и надежная связь круглосуточно обеспечивают бесперебойную работу отраслевых предприятий, а жителей- необходимым ресурсом. Энергетики не отрицают мобильные телефоны и, конечно, используют их в работе, но справиться с управлением ТЭЦ можно и без них.

#Владислав Савончик
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