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Posted 6 февраля, 08:14

Published 6 февраля, 08:14

Modified 6 февраля, 08:25

Updated 6 февраля, 08:25

Экс-глава УДИБ получил условно из-за смертей от собак. Прокуратура оспорит приговор

Экс-глава УДИБ получил условно из-за смертей от собак. Прокуратура оспорит приговор

6 февраля 2025, 08:14
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске экс-главу УДИБ Евгения Петрюка осудили за нападения бездомных собак. До этого ему вынесли оправдательный приговор, но его отменили.

Экс-руководителя обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статья 293 УК РФ). По версии СК, с октября 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый «недобросовестно и небрежно» относился к службе, в результате чего на территории города резко увеличилось число бродячих собак и количество их нападений на людей.

По информации прокуратуры, несколько человек, среди которых ребенок, серьезно пострадали, еще один умер в январе 2020 года. Несмотря на это, Петрюк в феврале 2020 года не организовал заключение контракта на отлов безнадзорных животных. Это якобы привело к нападению собак еще на троих жителей и их гибели.

В августе 2022 года Октябрьский районный суд Красноярска оправдал мужчину, в феврале 2023 года Красноярский краевой суд признал вынесенный приговор законным. Однако Восьмой кассационный суд в Кемерово отменил оба этих судебных решения. Уголовное дело отправили на повторное рассмотрение в Октябрьский районный суд Красноярска.

В итоге суд признал Петрюка виновным в халатности и назначил ему три года условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Бывший руководитель свою вину не признал.

В судебных прениях прокурор запрашивал для Петрюка 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура собирается обжаловать приговор из-за «мягкости назначенного наказания».

  • Сообщалось, что первым от укусов собак в январе 2020 года погиб сторож промбазы в Ленинском районе. На Кутузова в разное время нашли тела мужчины и женщины. На Мичурина погибла женщина, еще позже на территории гаражного кооператива был найден мертвым мужчина.
  • Экспертизы СК показали, что погибшие красноярцы скончались от кровопотери после укусов собак. Однако были сведения и о том, что у некоторых жертв имелись ножевые ранения, и что они были обнаружены голыми.
  • В феврале 2020 года за Евгения Петрюка заступились депутаты горсовета. Они были убеждены в том, что следствие докажет его полную непричастность к каким-либо незаконным действиям или бездействиям.
  • В соцсетях городские и краевые депутаты также писали о том, что задержание чиновника напоминает «охоту на ведьм». Они добавляли, что в таком случае тогда «нужно задерживать депутатов Госдумы, которые приняли закон, запрещающий усыплять бродячих собак».
  • Тогда чиновника отправили под домашний арест, а еще позже отпустили под залог в 250 тысяч рублей.
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