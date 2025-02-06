Экс-глава УДИБ получил условно из-за смертей от собак. Прокуратура оспорит приговор

Posted 6 февраля, 08:14
Published 6 февраля, 08:14
Modified 6 февраля, 08:25
Updated 6 февраля, 08:25
Экс-руководителя обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статья 293 УК РФ). По версии СК, с октября 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый «недобросовестно и небрежно» относился к службе, в результате чего на территории города резко увеличилось число бродячих собак и количество их нападений на людей.
По информации прокуратуры, несколько человек, среди которых ребенок, серьезно пострадали, еще один умер в январе 2020 года. Несмотря на это, Петрюк в феврале 2020 года не организовал заключение контракта на отлов безнадзорных животных. Это якобы привело к нападению собак еще на троих жителей и их гибели.
В августе 2022 года Октябрьский районный суд Красноярска оправдал мужчину, в феврале 2023 года Красноярский краевой суд признал вынесенный приговор законным. Однако Восьмой кассационный суд в Кемерово отменил оба этих судебных решения. Уголовное дело отправили на повторное рассмотрение в Октябрьский районный суд Красноярска.
В итоге суд признал Петрюка виновным в халатности и назначил ему три года условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года.
Бывший руководитель свою вину не признал.
В судебных прениях прокурор запрашивал для Петрюка 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура собирается обжаловать приговор из-за «мягкости назначенного наказания».