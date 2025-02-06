Экс-глава УДИБ получил условно из-за смертей от собак. Прокуратура оспорит приговор

По информации прокуратуры, несколько человек, среди которых ребенок, серьезно пострадали, еще один умер в январе 2020 года. Несмотря на это, Петрюк в феврале 2020 года не организовал заключение контракта на отлов безнадзорных животных. Это якобы привело к нападению собак еще на троих жителей и их гибели.