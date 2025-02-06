Эн+ обсудил решение кадрового голода в Красноярске на встрече PRO Клуба

Подобные практики помогают компаниям не только сохранять стабильность в коллективе, но и привлекать молодых специалистов, которые сегодня обращают внимание не только на размер заработной платы, но и на условия труда, возможности для развития и социальную ответственность компании. Идея создания PRO Клуба принадлежит основателю компании Олегу Дерипаске и была предложена им еще в 2018 году. Сегодня подобные дискуссионные площадки успешно работают и в других городах России, таких как Иркутск, Братск, Нижний Новгород, Усть-Илимск и Черемхово.