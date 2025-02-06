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Posted 6 февраля, 06:53

Published 6 февраля, 06:53

Modified 6 февраля, 06:55

Updated 6 февраля, 06:55

Эн+ обсудил решение кадрового голода в Красноярске на встрече PRO Клуба

Эн+ обсудил решение кадрового голода в Красноярске на встрече PRO Клуба

6 февраля 2025, 06:53
Фото: Эн+.
В Красноярске прошла встреча дискуссионного клуба PRO Красноярск, организованного холдингом Эн+, где эксперты и бизнесмены обсудили, как привлекать и удерживать ценные кадры в условиях дефицита специалистов.

Темой встречи клуба стал острый вопрос, актуальный для многих регионов России: «Дефицит кадров: стратегии привлечения и удержания сотрудников». В условиях быстро меняющегося рынка труда, когда каждая компания сталкивается с проблемой поиска, удержания и обучения квалифицированных специалистов, участники PRO Клуба обсудили лучшие практики, обменялись опытом и попытались найти новые решения.

За круглым столом собрались представители крупных предприятий, эксперты в области управления персоналом (HR), специалисты по корпоративной культуре, руководители учебных заведений и предприниматели. По словам заместителя руководителя Агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергея Селюнина, сегодня регион столкнулся с серьезным дефицитом трудовых ресурсов: «Сегодня ситуацию мы мерим существенным дефицитом трудовых ресурсов. У нас порядка сорока тысяч вакансий, когда безработных всего восемь тысяч. Это говорит о том, что существует дисбаланс и нужно искать новые источники замещения этой кадровой потребности».

Фото: Эн+

Своим опытом привлечения и удержания сотрудников поделился директор Красноярской ГЭС (входит в Эн+) Станислав Легенза. Он отметил, что компания уделяет большое внимание кадровому вопросу.

«Компания Эн+ в 2024 году получила „платину“, в рейтинге лучших работодателей России по версии журнала Forbes. И это не случайно. Наша программа поддержки кадров охватывает, как молодежь, так и опытных сотрудников. Это и расширенные социальные гарантии, это и возможность дополнительного обучения без отрыва от производства на базе корпоративных образовательных площадок. У нас отлажена система поощрения и продвижения по службе талантливых сотрудников. Кроме того, масштабная профориентационная программа, которая охватывает и школьников, и студентов, которую мы развиваем в городах нашей ответственности. Это лаборатории, специальные уроки и лекции, которые проходят на ГЭС; это конкурсы, фестивали и чемпионаты робототехники. Мы считаем, что дети, которые растут и обучаются в развивающей среде имеют все шансы вырасти отличными инженерами, программистами, механиками», — отметил директор Красноярской ГЭС.

Подобные практики помогают компаниям не только сохранять стабильность в коллективе, но и привлекать молодых специалистов, которые сегодня обращают внимание не только на размер заработной платы, но и на условия труда, возможности для развития и социальную ответственность компании. Идея создания PRO Клуба принадлежит основателю компании Олегу Дерипаске и была предложена им еще в 2018 году. Сегодня подобные дискуссионные площадки успешно работают и в других городах России, таких как Иркутск, Братск, Нижний Новгород, Усть-Илимск и Черемхово.

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