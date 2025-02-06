Жители Красноярского края часто сами приходят в вытрезвители

Posted 6 февраля, 09:43
Published 6 февраля, 09:43
Modified 6 февраля, 09:55
Updated 6 февраля, 09:55
Речицкий выступил с докладом на сессии заксобрания края 6 февраля. Он рассказал, что за 2024 год в регионе открыли три вытрезвителя. Первый — в Ачинске — в феврале прошлого года. За время его работы его посетителями стали 1481 человек.
В Красноярске вытрезвитель заработал в сентябре — за несколько месяцев в нем побывали 403 человека. Третий вытрезвитель в крае открылся в Норильске в декабре, его уже посетили 37 человек.
Речицкий заявил, что «значительное количество» посетителей вытрезвителя сами обратились за помощью в эти учреждения.