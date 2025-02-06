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Posted 6 февраля, 09:43

Published 6 февраля, 09:43

Modified 6 февраля, 09:55

Updated 6 февраля, 09:55

Жители Красноярского края часто сами приходят в вытрезвители

Жители Красноярского края часто сами приходят в вытрезвители

6 февраля 2025, 09:43
Фото: vk.com/igor_titenkov.
Начальник МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий рассказал, насколько в регионе востребованы вытрезвители.

Речицкий выступил с докладом на сессии заксобрания края 6 февраля. Он рассказал, что за 2024 год в регионе открыли три вытрезвителя. Первый — в Ачинске — в феврале прошлого года. За время его работы его посетителями стали 1481 человек.

В Красноярске вытрезвитель заработал в сентябре — за несколько месяцев в нем побывали 403 человека. Третий вытрезвитель в крае открылся в Норильске в декабре, его уже посетили 37 человек.

Речицкий заявил, что «значительное количество» посетителей вытрезвителя сами обратились за помощью в эти учреждения.

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