Группа красноярцев помогла 1,5 тысячам иностранцев незаконно переехать в Россию

Posted 6 февраля, 02:58
Published 6 февраля, 02:58
Modified 6 февраля, 03:01
Updated 6 февраля, 03:01
По версии следствия, с января 2022 по октябрь 2023 года трое красноярцев незаконно ставили иностранцев на фиктивный миграционный учет.
Затем к группе присоединились еще семь сообщников, которые заключали с приезжими фиктивные трудовые договоры и регистрировали их по месту жительства.
За свои услуги обвиняемые получали от иностранцев от 4 до 6 тысяч рублей за услугу. За все время обвиняемые помогли незаконно переехать более 1 500 мигрантам.
В региональном СК пояснили, что часть иностранцев выдворили из России, некоторые уехали самостоятельно.
Возбуждено два уголовных дела — об организации незаконной миграции группой лиц (пункт «а» часть 2 статья 322.1 УК РФ) и о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина (статья 322.3 УК РФ).
Трое организаторов сейчас находятся под арестом. Еще семь участников группировки находятся под подпиской о невыезде.