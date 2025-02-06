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Posted 6 февраля, 02:58

Published 6 февраля, 02:58

Modified 6 февраля, 03:01

Updated 6 февраля, 03:01

Группа красноярцев помогла 1,5 тысячам иностранцев незаконно переехать в Россию

Группа красноярцев помогла 1,5 тысячам иностранцев незаконно переехать в Россию

6 февраля 2025, 02:58
Фото: t.me/krksledkom.
10 жителей Красноярска будут судить за организацию незаконной миграции. Они помогли переехать более 1 500 иностранцев.

По версии следствия, с января 2022 по октябрь 2023 года трое красноярцев незаконно ставили иностранцев на фиктивный миграционный учет.

Затем к группе присоединились еще семь сообщников, которые заключали с приезжими фиктивные трудовые договоры и регистрировали их по месту жительства.

За свои услуги обвиняемые получали от иностранцев от 4 до 6 тысяч рублей за услугу. За все время обвиняемые помогли незаконно переехать более 1 500 мигрантам.

В региональном СК пояснили, что часть иностранцев выдворили из России, некоторые уехали самостоятельно.

Возбуждено два уголовных дела — об организации незаконной миграции группой лиц (пункт «а» часть 2 статья 322.1 УК РФ) и о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина (статья 322.3 УК РФ).

Трое организаторов сейчас находятся под арестом. Еще семь участников группировки находятся под подпиской о невыезде.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#СК#Уголовное дело#Мигранты#Иностранцы
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