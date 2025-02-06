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Posted 6 февраля, 10:10

Published 6 февраля, 10:10

Modified 6 февраля, 10:12

Updated 6 февраля, 10:12

Аналитики рассказали, кому в Красноярске готовы платить 320 тысяч рублей

Кому в Красноярске и крае готовы платить зарплату в 320 тысяч?

6 февраля 2025, 10:10
Фото: 1MI.

Аналитики рассказали, кому в Красноярске готовы платить 320 тысяч рублей

Аналитики составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Красноярске в феврале. Рассказываем, кому обещают платить 200-320 тысяч рублей в месяц.

Рейтинг составил сервис hh.ru. Большую зарплату в январе предлагают руководителю проекта — обещают платить от 210 тысяч рублей. Для работы нужно высшее техническое образование и опыт не менее 7 лет. Нужно контролить реализацию проекта, разработать график строительства и выполнять другие задачи.

Еще есть вакансия ведущего инженера ПТО с зарплатой от 220 тысяч рублей. Нужен опыт работы, высшее техническое образование и уметь разрабатывать графики производства. Фирма обещает работу вахтовым методом — 30/30, питание и спецодежду.

Далее идет вакансия инженера-геодезиста с зарплатой от 250 тысяч. Будущему работнику нужно иметь опыт работы на аналогичной должности и уметь пользоваться геодезическими приборами. Обещают питание, одежду, проезд за счет работодателя.

Сейчас еще ищут машиниста экскаватора — обещают платить от 280 до 320 тысяч рублей. Нужно минимум два года опыта — в обязанности будет входить работа на экскаваторе и его мелкий ремонт.

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