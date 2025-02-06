Кому в Красноярске и крае готовы платить зарплату в 320 тысяч?

Posted 6 февраля, 10:10
Published 6 февраля, 10:10
Modified 6 февраля, 10:12
Updated 6 февраля, 10:12
Рейтинг составил сервис hh.ru. Большую зарплату в январе предлагают руководителю проекта — обещают платить от 210 тысяч рублей. Для работы нужно высшее техническое образование и опыт не менее 7 лет. Нужно контролить реализацию проекта, разработать график строительства и выполнять другие задачи.
Еще есть вакансия ведущего инженера ПТО с зарплатой от 220 тысяч рублей. Нужен опыт работы, высшее техническое образование и уметь разрабатывать графики производства. Фирма обещает работу вахтовым методом — 30/30, питание и спецодежду.
Далее идет вакансия инженера-геодезиста с зарплатой от 250 тысяч. Будущему работнику нужно иметь опыт работы на аналогичной должности и уметь пользоваться геодезическими приборами. Обещают питание, одежду, проезд за счет работодателя.
Сейчас еще ищут машиниста экскаватора — обещают платить от 280 до 320 тысяч рублей. Нужно минимум два года опыта — в обязанности будет входить работа на экскаваторе и его мелкий ремонт.