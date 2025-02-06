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Posted 6 февраля, 09:09

Published 6 февраля, 09:09

Modified 6 февраля, 09:10

Updated 6 февраля, 09:10

Кондуктор очаровал красноярцев. Он шутит и желает всем хорошего дня

Кондуктор очаровал красноярцев. Он шутит и желает всем хорошего дня

6 февраля 2025, 09:09
Фото: t.me/kras_sunny.
Жители Красноярска в соцсетях обсуждают кондуктора, который шутит и желает всем пассажирам хорошего дня.

Пост о мужчине появился 5 февраля в паблике «Наш мкр. Солнечный». Девушка рассказала, что ехала в автобусе маршрута №87 и у нее остались теплые впечатления.

«Кондуктор в автобусе всем выходящим желает хорошего дня, на каждой остановке. В автобусе играет музыка 70-80-х годов. Атмосфера настолько благоприятна, что не хочется выходить».

Другие добавили, что тоже встречали этого мужчину и что в этом автобусе всегда так хорошо.

«Ехала с ним летом. Приветливый и доброжелательный со всеми пассажирами, кажется, ему никто даже не захочет испортить настроение».
«Этому кондуктору даже если на ногу наступят, он только в шутку превратит. Очень позитивный мужчина, ехала давненько с ним. Вот кому нужно титул дать — самый приветливый и позитивный кондуктор города».
«Как-то в автобус влетела тётя, хотела желчью все забрызгать, так он её махом осадил в шуточной форме и всем настроение поднял».
«Да тоже летом смеялись над его шутками в переполненном автобусе в час пик. Реально человек с душой работает».

Правда, некоторые пожаловались на «хамство» и «громкую» музыку.

В департаменте транспорта рассказали, что кондуктора зовут Михаил Васильевич. Он является сотрудником муниципального автотранспортного предприятия №5, в котором работает с января 2024 года.

«Несмотря ни на какие пессимистические прогнозы, за это время он не растерял и не собирается терять позитивный настрой и любовь к своей работе и пассажирам», — отметили в департаменте.

Ранее в мэрии рассказали, как водитель автобуса довез до дома заблудившегося ребенка.

#Владислав Савончик#Город#Люди#Общество#Красноярск#Автобус#Пассажиры#Кондуктор
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