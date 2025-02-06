Кондуктор очаровал красноярцев. Он шутит и желает всем хорошего дня

Posted 6 февраля, 09:09
Published 6 февраля, 09:09
Modified 6 февраля, 09:10
Updated 6 февраля, 09:10
Пост о мужчине появился 5 февраля в паблике «Наш мкр. Солнечный». Девушка рассказала, что ехала в автобусе маршрута №87 и у нее остались теплые впечатления.
«Кондуктор в автобусе всем выходящим желает хорошего дня, на каждой остановке. В автобусе играет музыка 70-80-х годов. Атмосфера настолько благоприятна, что не хочется выходить».
Другие добавили, что тоже встречали этого мужчину и что в этом автобусе всегда так хорошо.
«Ехала с ним летом. Приветливый и доброжелательный со всеми пассажирами, кажется, ему никто даже не захочет испортить настроение».
«Этому кондуктору даже если на ногу наступят, он только в шутку превратит. Очень позитивный мужчина, ехала давненько с ним. Вот кому нужно титул дать — самый приветливый и позитивный кондуктор города».
«Как-то в автобус влетела тётя, хотела желчью все забрызгать, так он её махом осадил в шуточной форме и всем настроение поднял».
«Да тоже летом смеялись над его шутками в переполненном автобусе в час пик. Реально человек с душой работает».
Правда, некоторые пожаловались на «хамство» и «громкую» музыку.
В департаменте транспорта рассказали, что кондуктора зовут Михаил Васильевич. Он является сотрудником муниципального автотранспортного предприятия №5, в котором работает с января 2024 года.
«Несмотря ни на какие пессимистические прогнозы, за это время он не растерял и не собирается терять позитивный настрой и любовь к своей работе и пассажирам», — отметили в департаменте.
Ранее в мэрии рассказали, как водитель автобуса довез до дома заблудившегося ребенка.