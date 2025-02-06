Красноярскую чиновницу осудят за махинации с участком под ТРЦ «Планета»

В 2023 году тот же юрист нашел еще одного клиента с аналогичной проблемой. Руководитель учреждения за 250 тысяч рублей помогла снизить арендную плату директору автошколы «Драйв», в пользовании которого находится участок с гоночной трассой «Красное кольцо», согласовав изменение вида использования земельного участка.