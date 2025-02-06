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Posted 6 февраля, 06:09

Published 6 февраля, 06:09

Modified 6 февраля, 06:30

Updated 6 февраля, 06:30

Красноярскую чиновницу осудят за махинации с участком под ТРЦ «Планета»

Красноярскую чиновницу осудят за махинации с участком под ТРЦ «Планета»

6 февраля 2025, 06:09
Фото: prmira.ru.
Экс-директора краевого «Центра кадастровой оценки» будут судить в Красноярске по обвинению в получении взяток. По версии обвинения, чиновница помогла снизить стоимость участков ТРЦ «Планета» и гоночной трассы «Красное кольцо».

Как рассказали в прокуратуре, в 2021 году департамент муниципального имущества Красноярска и компания «Планетамолл-Красноярск» заключили дополнительное соглашение, согласно которому размер аренды за участок увеличился с 750 тысяч до 1,1 миллиона рублей.

Как ранее сообщали «Проспекту Мира» в пресс-службе ТРЦ, «Центр кадастровой оценки» «необоснованно увеличил кадастровую стоимость», поэтому они обратились к юристу и пошли в суд.

Юрист же обратился к знакомой — руководителю «Центр кадастровой оценки». Чиновница, по данным прокуратуры, посоветовала оспорить кадастровую стоимость в суде и пообещала за 100 тысяч рублей поспособствовать положительному исходу дела.

Чиновница поручила подчиненной не проявлять активности в суде. Юрист выиграл суд и добился снижения стоимости земли под торговым комплексом с 920 миллионов до 590 миллионов рублей, а цена аренды уменьшилась на 360 тысяч рублей.

В 2023 году тот же юрист нашел еще одного клиента с аналогичной проблемой. Руководитель учреждения за 250 тысяч рублей помогла снизить арендную плату директору автошколы «Драйв», в пользовании которого находится участок с гоночной трассой «Красное кольцо», согласовав изменение вида использования земельного участка.

Кадастровая стоимость участка уменьшилась с 620 миллионов до 160 миллионов рублей. Ежемесячная арендная плата составила 69 тысяч вместо 260 тысяч рублей.

Вину экс-чиновница признала полностью. Прокуратура утвердила ей обвинение в получении взяток, на её имущество стоимостью 11 миллионов рублей наложен арест.

Уголовные дела против взяткодателей прекратили «в связи с активным способствованием в раскрытии преступлений».

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#Владислав Савончик#Красноярск#Прокуратура#Взятки#Красное кольцо#ТРЦ Планета#Уголовное дело#Чиновница
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