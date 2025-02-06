Красноярскую чиновницу осудят за махинации с участком под ТРЦ «Планета»

Posted 6 февраля, 06:09
Published 6 февраля, 06:09
Modified 6 февраля, 06:30
Updated 6 февраля, 06:30
Как рассказали в прокуратуре, в 2021 году департамент муниципального имущества Красноярска и компания «Планетамолл-Красноярск» заключили дополнительное соглашение, согласно которому размер аренды за участок увеличился с 750 тысяч до 1,1 миллиона рублей.
Как ранее сообщали «Проспекту Мира» в пресс-службе ТРЦ, «Центр кадастровой оценки» «необоснованно увеличил кадастровую стоимость», поэтому они обратились к юристу и пошли в суд.
Юрист же обратился к знакомой — руководителю «Центр кадастровой оценки». Чиновница, по данным прокуратуры, посоветовала оспорить кадастровую стоимость в суде и пообещала за 100 тысяч рублей поспособствовать положительному исходу дела.
Чиновница поручила подчиненной не проявлять активности в суде. Юрист выиграл суд и добился снижения стоимости земли под торговым комплексом с 920 миллионов до 590 миллионов рублей, а цена аренды уменьшилась на 360 тысяч рублей.
В 2023 году тот же юрист нашел еще одного клиента с аналогичной проблемой. Руководитель учреждения за 250 тысяч рублей помогла снизить арендную плату директору автошколы «Драйв», в пользовании которого находится участок с гоночной трассой «Красное кольцо», согласовав изменение вида использования земельного участка.
Кадастровая стоимость участка уменьшилась с 620 миллионов до 160 миллионов рублей. Ежемесячная арендная плата составила 69 тысяч вместо 260 тысяч рублей.
Вину экс-чиновница признала полностью. Прокуратура утвердила ей обвинение в получении взяток, на её имущество стоимостью 11 миллионов рублей наложен арест.
Уголовные дела против взяткодателей прекратили «в связи с активным способствованием в раскрытии преступлений».