Красноярцы могут выбрать, каким будет фонтан в Центральном парке

Posted 6 февраля, 10:47
Published 6 февраля, 10:47
Modified 6 февраля, 12:38
Updated 6 февраля, 12:38
«Красгорпарк» опубликовал три эскиза:
Вариант №1. Фонтан с традиционной чашей. Струи воды поднимаются из множества сопел вверх.
Вариант №2. Фонтан без традиционной чаши. Струи воды выходят вертикально из плиточного покрытия.
Вариант №3. Светомузыкальный фонтан с динамической подсветкой. Вода подаётся из сопел, расположенных в плиточном покрытии, без традиционной чаши. Струи воды могут подаваться как вертикально, так и в виде дуги, создавая водные арки.