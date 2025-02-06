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Posted 6 февраля, 10:47

Published 6 февраля, 10:47

Modified 6 февраля, 12:38

Updated 6 февраля, 12:38

Вариант №3. Фонтан без чаши со светомузыкальной подсветкой.

Красноярцы могут выбрать, каким будет фонтан в Центральном парке

6 февраля 2025, 10:47
Фото: Красгорпарк. Вариант №3. Фонтан без чаши со светомузыкальной подсветкой.
Жителям Красноярска показали эскизы будущего фонтана в Центральном парке и предложили выбрать понравившийся вариант.

«Красгорпарк» опубликовал три эскиза:

Вариант №1. Фонтан с традиционной чашей. Струи воды поднимаются из множества сопел вверх.

Вариант №1. Фонтан с традиционной чашей.
Вариант №1. Фонтан с традиционной чашей.. Фото: Красгорпарк

Вариант №2. Фонтан без традиционной чаши. Струи воды выходят вертикально из плиточного покрытия.

Вариант №2. Фонтан без традиционной чаши.
Вариант №2. Фонтан без традиционной чаши.. Фото: Красгорпарк

Вариант №3. Светомузыкальный фонтан с динамической подсветкой. Вода подаётся из сопел, расположенных в плиточном покрытии, без традиционной чаши. Струи воды могут подаваться как вертикально, так и в виде дуги, создавая водные арки.

Вариант №3. Светомузыкальный фонтан с динамической подсветкой.
Вариант №3. Светомузыкальный фонтан с динамической подсветкой.. Фото: Красгорпарк

Проголосовать за понравившийся фонтан можно до 15 февраля в телеграм-канале «Красгорпарка».

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#Владислав Савончик#Красноярск#Центральный парк#Красгорпарк#Голосование#Фонтан
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