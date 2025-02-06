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Posted 6 февраля, 04:09

Published 6 февраля, 04:09

Modified 6 февраля, 04:09

Updated 6 февраля, 04:09

Красноярцев предупреждают о новой схеме мошенников. Они снимают деньги без карт

Красноярцев предупреждают о новой схеме мошенников. Они снимают деньги без карт

6 февраля 2025, 04:09
Фото: 1MI.
Мошенники начали использовать новую схему. Теперь они могут снимать деньги в банкоматах без пластиковых карт.

Управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев рассказал, что сначала мошенники звонят человеку и часто используют для этого мессенджеры. Во время разговора злоумышленники говорят собеседнику, что кто-то пытается украсть деньги с его счета.

Чтобы спасти деньги, аферисты убеждают жертву установить мобильное приложение, которое якобы принадлежит Центробанку. На время установки приложения пострадавшим запрещают пользоваться телефоном.

Затем мошенники просят открыть приложение, поднести карту к гаджету и ввести СМС-код от банка. В краевом отделении Центробанка предупреждают, что приложение — вредоносная программа. С ее помощью

Аферисты создают на своих смартфонах виртуальный образ карты пострадавших. В итоге злоумышленники могут снять деньги в банкомате без пластиковой карты.

  • До этого мы писали о красноярке, которая хотела заработать на крипте и отдала аферистам почти 3 миллиона рублей.
  • Тут мы рассказывали, как молодая сотрудница нефтяной компании из Красноярска отдала биржевым мошенникам 19 миллионов.
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