Красноярцев предупреждают о новой схеме мошенников. Они снимают деньги без карт

Управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев рассказал, что сначала мошенники звонят человеку и часто используют для этого мессенджеры. Во время разговора злоумышленники говорят собеседнику, что кто-то пытается украсть деньги с его счета.