Красноярцев предупреждают о новой схеме мошенников. Они снимают деньги без карт

Posted 6 февраля, 04:09
Published 6 февраля, 04:09
Modified 6 февраля, 04:09
Updated 6 февраля, 04:09
Управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев рассказал, что сначала мошенники звонят человеку и часто используют для этого мессенджеры. Во время разговора злоумышленники говорят собеседнику, что кто-то пытается украсть деньги с его счета.
Чтобы спасти деньги, аферисты убеждают жертву установить мобильное приложение, которое якобы принадлежит Центробанку. На время установки приложения пострадавшим запрещают пользоваться телефоном.
Затем мошенники просят открыть приложение, поднести карту к гаджету и ввести СМС-код от банка. В краевом отделении Центробанка предупреждают, что приложение — вредоносная программа. С ее помощью
Аферисты создают на своих смартфонах виртуальный образ карты пострадавших. В итоге злоумышленники могут снять деньги в банкомате без пластиковой карты.