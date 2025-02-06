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Posted 6 февраля, 08:18

Published 6 февраля, 08:18

Modified 6 февраля, 09:19

Updated 6 февраля, 09:19

Министр природных ресурсов края уходит в отставку? Что говорят в правительстве

Министр природных ресурсов края уходит в отставку? Что говорят в правительстве

6 февраля 2025, 08:18
Фото: vk.com/minles24.
Появилась информация об уходе Алексея Панова с поста министра природных ресурсов Красноярского края. В правительстве и самом министерство пока уход Панова не подтверждают.

Сегодня, 6 февраля, состоялась сессия краевого заксобрания, в которой принял участие Алексей Панов.

После выступления депутаты поблагодарили чиновника за работу на посту министра природных ресурсов и лесного хозяйства, поздравив с переходом на «федеральный уровень».

Депутат краевого ЗС Елена Пензина в своем телеграм-канале сообщила, что Панов переходит на работу в федеральное учреждение «Авиалесоохрана».

В минприроды корреспонденту «ПМ» сказали, что у них нет информации об уходе Панова, и сообщили, что он продолжает работать.

«К нам документы не приходили, поэтому официально подтвердить такую информацию не можем», — подчеркнули в краевом правительстве.

Алексей Панов возглавляет министерство с декабря 2020 года. До этого он 7 лет занимал пост гендиректора «Управления зеленого строительства» Красноярска.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярский край#Заксобрание#Правительство края#ЗС#Министр#Минприрода
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