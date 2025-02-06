Министр природных ресурсов края уходит в отставку? Что говорят в правительстве

Posted 6 февраля, 08:18
Published 6 февраля, 08:18
Modified 6 февраля, 09:19
Updated 6 февраля, 09:19
Сегодня, 6 февраля, состоялась сессия краевого заксобрания, в которой принял участие Алексей Панов.
После выступления депутаты поблагодарили чиновника за работу на посту министра природных ресурсов и лесного хозяйства, поздравив с переходом на «федеральный уровень».
Депутат краевого ЗС Елена Пензина в своем телеграм-канале сообщила, что Панов переходит на работу в федеральное учреждение «Авиалесоохрана».
В минприроды корреспонденту «ПМ» сказали, что у них нет информации об уходе Панова, и сообщили, что он продолжает работать.
«К нам документы не приходили, поэтому официально подтвердить такую информацию не можем», — подчеркнули в краевом правительстве.
Алексей Панов возглавляет министерство с декабря 2020 года. До этого он 7 лет занимал пост гендиректора «Управления зеленого строительства» Красноярска.