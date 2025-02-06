На стройплощадке красноярского метро нашли артефакты скифского мира

Владимир Зверев — уроженец Полтавской губернии, представитель белого движения. С 1909 по 1911 год был командиром третьей батареи 8-й Сибирской артиллерийской бригады (Минусинск). С июля 1918 года — инспектор артиллерии Уральского отдельного корпуса Сибирской армии. Умер от ран, полученных под Иркутском в 1918 году.