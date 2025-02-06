На стройплощадке красноярского метро нашли артефакты скифского мира

Posted 6 февраля, 01:25
Published 6 февраля, 01:25
Modified 6 февраля, 09:28
Updated 6 февраля, 09:28
На стройплощадке на улице Карла Маркса археологи обнаружили артефакты скифской эпохи, датируемые VIII–VII до нашей эры.
Среди находок: бронзовый нож с изображением быка и хищной птицы в скифо-сибирском зверином стиле, а также каменный наконечник стрелы.
Еще в центре города археологи обнаружили дверную табличку с именем участника гражданской войны генерал-майора Владимира Виссарионовича Зверева.
Владимир Зверев — уроженец Полтавской губернии, представитель белого движения. С 1909 по 1911 год был командиром третьей батареи 8-й Сибирской артиллерийской бригады (Минусинск). С июля 1918 года — инспектор артиллерии Уральского отдельного корпуса Сибирской армии. Умер от ран, полученных под Иркутском в 1918 году.
Также во время раскопок была найдена монета 1828 года.