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Posted 6 февраля, 01:25

Published 6 февраля, 01:25

Modified 6 февраля, 09:28

Updated 6 февраля, 09:28

На стройплощадке красноярского метро нашли артефакты скифского мира

На стройплощадке красноярского метро нашли артефакты скифского мира

6 февраля 2025, 01:25
Фото: t.me/metrovkrsk.
Сюжет
Строительство метро
В Красноярске археологи продолжают находить древние артефакты на стройплощадке будущего метро.

На стройплощадке на улице Карла Маркса археологи обнаружили артефакты скифской эпохи, датируемые VIII–VII до нашей эры.

Среди находок: бронзовый нож с изображением быка и хищной птицы в скифо-сибирском зверином стиле, а также каменный наконечник стрелы.

Еще в центре города археологи обнаружили дверную табличку с именем участника гражданской войны генерал-майора Владимира Виссарионовича Зверева.

Фото: t.me/metrovkrsk

Владимир Зверев — уроженец Полтавской губернии, представитель белого движения. С 1909 по 1911 год был командиром третьей батареи 8-й Сибирской артиллерийской бригады (Минусинск). С июля 1918 года — инспектор артиллерии Уральского отдельного корпуса Сибирской армии. Умер от ран, полученных под Иркутском в 1918 году.

Также во время раскопок была найдена монета 1828 года.

  • До этого мы рассказывали, что в центре Красноярска на месте будущей станции метро нашли старинные монеты и крест.
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