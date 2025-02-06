Nordwind распродает билеты из Красноярска в Сочи за 9 тысяч, в Казань — за 5 тысяч

Posted 6 февраля, 11:26
Published 6 февраля, 11:26
Modified 6 февраля, 11:28
Updated 6 февраля, 11:28
В феврале из Красноярска в Казань можно улететь за 5 538 рублей, в марте — за 6 373 рубля.
До Сочи есть билеты в феврале за 9 318 рублей, в марте — за 10 523 рубля. Как указано на сайте, билетов с такими ценами осталось немного.
Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Сочи можно приобрести от Utair — за 14 941 рубль, от «Аэрофлота» за 11 539 рублей.
Билет на рейс Красноярск–Казань от «Аэрофлота» стоит 12 655 рублей, билет от S7 можно купить за 20 360 рублей.