prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 11:26

Published 6 февраля, 11:26

Modified 6 февраля, 11:28

Updated 6 февраля, 11:28

Nordwind распродает билеты из Красноярска в Сочи за 9 тысяч, в Казань — за 5 тысяч

Nordwind распродает билеты из Красноярска в Сочи за 9 тысяч, в Казань — за 5 тысяч

6 февраля 2025, 11:26
Фото: Александр Семенов, t.me/kja_inform.
Авиакомпания Nordwind открыла распродажу на билеты из Красноярска в Сочи и Казань.

В феврале из Красноярска в Казань можно улететь за 5 538 рублей, в марте — за 6 373 рубля.

Фото: nordwindairlines.ru

До Сочи есть билеты в феврале за 9 318 рублей, в марте — за 10 523 рубля. Как указано на сайте, билетов с такими ценами осталось немного.

Фото: nordwindairlines.ru

Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Сочи можно приобрести от Utair — за 14 941 рубль, от «Аэрофлота» за 11 539 рублей.

Билет на рейс Красноярск–Казань от «Аэрофлота» стоит 12 655 рублей, билет от S7 можно купить за 20 360 рублей.

  • До этого мы рассказывали о том, что из Красноярска запустят новые авиарейсы в дальневосточные города.
Читайте также:
Из Красноярска в Армению запустят прямые авиарейсы. Что по ценам?Публикуем список авиарейсов, которые в 2025 году будут дешевле другихГде красноярцам отдохнуть на 14 февраля? Изучаем направления и цены
#София Штейнберг#Люди#Общество#Путешествия#Красноярск#Распродажа билетов#Авиабилеты#Сочи#Авиарейсы#Казань#Авиакомпания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика