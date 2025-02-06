Озеленение, берлога и пожарный клуб: что сделают в Центральном парке Красноярска

Posted 6 февраля, 03:49
Published 6 февраля, 03:49
Modified 6 февраля, 03:51
Updated 6 февраля, 03:51
В прошедшем году строители завершили модернизацию инженерных сетей, обновили прогулочные зоны, обустроили детские площадки, построили детскую площадку «Столбы» и закончили благоустройство западной части парка.
РУСАЛ инвестировал в обновление парка более миллиарда рублей. Как рассказали в компании, парк приобретает современные черты, необходимые для комфортного отдыха горожан, а также сохраняет историческую ценность.
В 2025 году планируют достроить игровую площадку «Берлога», сделать фонтан на центральной аллее, построить здание кафе, восстановить историческую «Русскую беседку», возвести здание Клуба вольного пожарного общества.
«Мы восстановим историческую справедливость. На месте её раннего нахождения будет восстановлена „Русская беседка“, которая была построена в 1891 году к приезду цесаревича Николая. Она не сохранилась, но зато сохранились её фотографии. Дизайн и архитектура новой беседки будут полностью соответствовать той, которая была в оригинале.
Кроме того, в парке ранее было здание Клуба вольного пожарного общества. Мы его спроектировали, в этом году начнем строительство. Эти объекты формируют исторический кластер», — поделился руководитель проекта Алексей Василюк.
Также в этом году начнется масштабное обновление зеленых насаждений в соответствии с дендропланом, разработанным ботаническим садом СФУ. Некоторые аварийные деревья сносят.
«Мы продолжаем создавать систему для комфортных условий. Наша концепция предполагает улучшение пространственной структуры парка. Это значит, что у нас появляется система для создания уже очень чётких открытых, полуоткрытых и закрытых пространств. Открытые — это лужайки и поляны, полузакрытые — это разряженный лес, закрытые — это леса», — рассказала директор ботанического сада СФУ Елена Селенина.
Для каждой зоны выбраны определенные кустарники, деревья и другие растения на основе утвержденного проекта, исторических архивах и исследований.
«Мы можем сегодня заложить развитие вот тех же растительных сообществ, прежде всего, лесных сообществ на много лет. То есть заложить развитие сосняков и кедрачей на 300-400 лет. Мы предлагаем восстановить статус необыкновенного исторического парка, восставить историю о сосновом боре, который был ограждён 200 лет назад», — отметила Селенина.
Работы будут вестись как минимум до весны 2026 года, точные сроки зависят от партнеров — РЖД и администрации города. Парк хотят открыть полностью готовым, открывать части парка по-отдельности не будут до завершения всех работ.
«Мы не планируем открывать парк частично, основываясь на проведенных исследованиях и изучении опыта других парков. Причин для этого две: нахождение рядом строительной площадки — это все равно опасно, хоть и будут заборы. Удержать детей порой сложно от соблазна проникнуть и посмотреть, что там делается. Вторая причина — количество посетителей площадки будет таким же, как было бы количество посетителей всего парка. Это может привести к быстрому износу. Поэтому мы хотим открыть парк только полностью готовым, со всеми смежными объектами. Дата еще не определена», — рассказал Василюк.