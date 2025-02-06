Озеленение, берлога и пожарный клуб: что сделают в Центральном парке Красноярска

«Мы восстановим историческую справедливость. На месте её раннего нахождения будет восстановлена „Русская беседка“, которая была построена в 1891 году к приезду цесаревича Николая. Она не сохранилась, но зато сохранились её фотографии. Дизайн и архитектура новой беседки будут полностью соответствовать той, которая была в оригинале.

Кроме того, в парке ранее было здание Клуба вольного пожарного общества. Мы его спроектировали, в этом году начнем строительство. Эти объекты формируют исторический кластер», — поделился руководитель проекта Алексей Василюк.