Почему в Красноярске стало так много уток? Ответ ученого

Posted 6 февраля, 06:18
Published 6 февраля, 06:18
Modified 6 февраля, 10:09
Updated 6 февраля, 10:09
Савченко рассказал Ngs24.ru, что первая причина — доступность кормовой базы. Дело в том, что красноярцы гуляют в местах обитания крякв и активно подкармливают их. Вторая причина — наличие защитной территории.
«Они чувствуют себя сытыми и в безопасности. Никто не беспокоит их, не гоняет, не отстреливает, потому что это городская черта. Плюс у них есть среда обитания, допустим, тростниковые заросли, где они спокойно могут выводить свое потомство. А раз они себя так чувствуют, зачем куда-то улетать? — говорит Савченко.
По словам Савченко, с каждым годом уток становится больше, но это нормальное явление.
«Численность увеличивается постепенно. Такое явление не всегда было в нашем городе, последние лет 15 наблюдается такая тенденция. У нас в основном преобладают утки-кряквы, сам по себе вид достаточно пластичный, хорошо приспосабливается к условиям среды», — пояснил ученый.
При этом с утками необходимо соблюдать дистанцию и не вступать с ними в тесный контакт из-за риска заболеть птичьим гриппом.