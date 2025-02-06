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Posted 6 февраля, 06:18

Published 6 февраля, 06:18

Modified 6 февраля, 10:09

Updated 6 февраля, 10:09

Почему в Красноярске стало так много уток? Ответ ученого

Почему в Красноярске стало так много уток? Ответ ученого

6 февраля 2025, 06:18
Фото: prmira.ru.
Руководитель центра мониторинга биоразнообразия СФУ Петру Савченко рассказал, почему в Красноярске стало так много уток.

Савченко рассказал Ngs24.ru, что первая причина — доступность кормовой базы. Дело в том, что красноярцы гуляют в местах обитания крякв и активно подкармливают их. Вторая причина — наличие защитной территории.

«Они чувствуют себя сытыми и в безопасности. Никто не беспокоит их, не гоняет, не отстреливает, потому что это городская черта. Плюс у них есть среда обитания, допустим, тростниковые заросли, где они спокойно могут выводить свое потомство. А раз они себя так чувствуют, зачем куда-то улетать? — говорит Савченко.

По словам Савченко, с каждым годом уток становится больше, но это нормальное явление.

«Численность увеличивается постепенно. Такое явление не всегда было в нашем городе, последние лет 15 наблюдается такая тенденция. У нас в основном преобладают утки-кряквы, сам по себе вид достаточно пластичный, хорошо приспосабливается к условиям среды», — пояснил ученый.

При этом с утками необходимо соблюдать дистанцию и не вступать с ними в тесный контакт из-за риска заболеть птичьим гриппом.

  • Ранее красноярцы уже отмечали, что уток в городе становится больше. Летом они нередко выходят на дороги, и красноярцы устраивают пробки, чтобы помочь им перейти проезжую часть.
  • Пресс-секретарь зоопарка «Роев ручей» Олег Чипура отмечал, что прирост популяции крякв может быть вызван изменениями в климате и экологии — не обязательно позитивными. Кроме этого, по его словам, разрастание утиного поголовья в Красноярске может быть связано с замещением популяции — это значит, что утки пришли на место каких-то других животных. Представитель зоопарка добавил, что это стандартный биологический процесс.
  • При этом, как говорили доктор биологических наук Александр Савченко и орнитолог парка флоры и фауны «Роев ручей» Дарья Кощеева, критичного числа диких птиц не допустит сама природа: если число уток превышает свой порог, то природа начинает регулировать это число.
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