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Posted 6 февраля, 01:55

Published 6 февраля, 01:55

Modified 6 февраля, 01:55

Updated 6 февраля, 01:55

Проектировщик хореографического колледжа потребовал 34 млн. Здание не построят

Проектировщик хореографического колледжа потребовал 34 млн. Здание не построят

6 февраля 2025, 01:55
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске проектировщик хореографического колледжа потребовал 34 миллиона рублей с управления капитального строительства (УКС). Здание должны были построить на Предмостной площади, однако потом строительство отменили.

В феврале 2023 года ООО СК «Титан» заключил с УКС госконтракт на проектирование и строительство хореографического колледжа на Предмостной площади. Стоимость контракта — 2,8 миллиарда рублей.

Площадку расчистили, но строительство не началось, а контракт оспорила в суде прокуратура, которая нашла нарушение закона о конкуренции — контракт заключили без торгов. Арбитражный суд признал договор ничтожным.

После этого с ООО СК «Титан» взыскали аванс в размере 28,6 миллиона рублей. Как отмечают в прокуратуре, в октябре 2024 года экс-проектировщик подал иск в адрес УКС. Компания потребовала 34 миллиона рублей за выполненные работы.

В итоге суд решил, что управление капитального строительства не должно выплачивать деньги СК «Титан».

В конце сентября губернатор Михаил Котюков заявил, что власти передумали строить «Поздеев Центр» и хореографический колледж на Предмостной. Котюков сообщил, что там планируют построить центр технического творчества и Дворец молодежи.

Однако в схеме территориального планирования края, опубликованной 28 октября на сайте регионального правительства, эти объекты отсутствовали. В документе было указано, что в Красноярске к 2034 году планируют построить «Поздеев Центр» и хореографический колледж.

В конце октября «Проспекту Мира» в пресс-службе правительства заявили, что планы по строительству Дворца молодежи не изменились. В конце ноября стало известно, что разработку проекта Дворца молодежи завершат в 2025 году.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Иск#Строительство#Прокуратура#Предмостная площадь#Управление капитального строительства
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