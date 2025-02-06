Проектировщик хореографического колледжа потребовал 34 млн. Здание не построят

Posted 6 февраля, 01:55
Published 6 февраля, 01:55
Modified 6 февраля, 01:55
Updated 6 февраля, 01:55
В феврале 2023 года ООО СК «Титан» заключил с УКС госконтракт на проектирование и строительство хореографического колледжа на Предмостной площади. Стоимость контракта — 2,8 миллиарда рублей.
Площадку расчистили, но строительство не началось, а контракт оспорила в суде прокуратура, которая нашла нарушение закона о конкуренции — контракт заключили без торгов. Арбитражный суд признал договор ничтожным.
После этого с ООО СК «Титан» взыскали аванс в размере 28,6 миллиона рублей. Как отмечают в прокуратуре, в октябре 2024 года экс-проектировщик подал иск в адрес УКС. Компания потребовала 34 миллиона рублей за выполненные работы.
В итоге суд решил, что управление капитального строительства не должно выплачивать деньги СК «Титан».
В конце сентября губернатор Михаил Котюков заявил, что власти передумали строить «Поздеев Центр» и хореографический колледж на Предмостной. Котюков сообщил, что там планируют построить центр технического творчества и Дворец молодежи.
Однако в схеме территориального планирования края, опубликованной 28 октября на сайте регионального правительства, эти объекты отсутствовали. В документе было указано, что в Красноярске к 2034 году планируют построить «Поздеев Центр» и хореографический колледж.
В конце октября «Проспекту Мира» в пресс-службе правительства заявили, что планы по строительству Дворца молодежи не изменились. В конце ноября стало известно, что разработку проекта Дворца молодежи завершат в 2025 году.