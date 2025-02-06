В аптеках Красноярска почти невозможно купить физраствор. Что случилось?

О проблеме пишет издание sibnovosti.ru. Красноярцы рассказали им, что не могут купить фираствор в «Гармонии здоровья», «Дешевой аптеке», «Аптека Всем», «Эвалар» и «Здравсити». По их словам, флаконы по 400 мл найти еще можно, а вот по 200 мл нет.