В аптеках Красноярска почти невозможно купить физраствор. Что случилось?

Posted 6 февраля, 08:57
Published 6 февраля, 08:57
Modified 6 февраля, 09:06
Updated 6 февраля, 09:06
О проблеме пишет издание sibnovosti.ru. Красноярцы рассказали им, что не могут купить фираствор в «Гармонии здоровья», «Дешевой аптеке», «Аптека Всем», «Эвалар» и «Здравсити». По их словам, флаконы по 400 мл найти еще можно, а вот по 200 мл нет.
«С ним [физраствором] перебои у поставщиков. Есть только в ампулах у нас. Уже больше месяца нет. Может у кого-то есть запас, — рассказали журналисту в аптеке „Гармония здоровья“.
На сайте, где можно посмотреть остатки препаратов по аптечным сетям, видно, что в некоторых аптеках натрия хлорида осталось всего 2-4 штучки.
Журналисты выяснили, что приобрести натрия хлорид пока можно в «Губернских аптеках», но и там он заканчивается. В пресс-службе «Губернских подтвердили, что ситуация с физрастворами на рынке РФ сложная.
«Мы не занимаемся производством физрастворов. Мы, по мере необходимости, закупаем их у российских производителей для последующей реализации».
О нехватке натрия хлорида говорил на декабрьской прямой линии Владимир Путин. Он заявил, что Минпромторг и Минздрав вовремя не приняли решение по ценам на его упаковку.
«Что касается этих физрастворов, то там дело не в физрастворах, а в упаковках. Просто своевременно два ведомства — министерство промышленности и торговли и Минздрав не приняли решение по ценам на эту упаковку. Для производителей стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. Дошли до того, что начали закупать эту упаковку за границей. На сегодняшний день все решения приняты. Очень надеюсь на то, что таких сбоев не будет», — сказал Путин.