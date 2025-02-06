В каких ресторанах Красноярска еще можно забронировать столик на 14 февраля?

Posted 6 февраля, 12:13
Published 6 февраля, 12:13
Modified 6 февраля, 12:15
Updated 6 февраля, 12:15
Илья Сураев опубликовал пост об этом в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Он «опросил свои любимые заведения» и рассказал, что бронировать в них столики начали ещё в январе. У многих уже к 1 февраля места закончились.
Вот несколько ресторанов, куда еще можно попасть 14 февраля:
Maroon: вечер 14 февраля заполнен, в порядке живой очереди можно попасть после 20:00–21:00. В обед зал заполнен на 50%. «Дзе»: на вечер столов уже нет, только день.
«Дзеими»: есть несколько свободных столов после 22:00 и днем. Jil: свободно 50% столов. N’kei: свободно 70% столов.
«Тироль»: свободна еще половина зала. La Famille: свободно только 10% столов. SADKO: на 100% заполнен вечер, но день забронирован только на 30%.