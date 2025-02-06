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Posted 6 февраля, 12:13

Published 6 февраля, 12:13

Modified 6 февраля, 12:15

Updated 6 февраля, 12:15

В каких ресторанах Красноярска еще можно забронировать столик на 14 февраля?

В каких ресторанах Красноярска еще можно забронировать столик на 14 февраля?

6 февраля 2025, 12:13
Фото: 2gis.ru.
Блогер рассказал, в каких ресторанах Красноярска еще можно забронировать столик на День святого Валентина.

Илья Сураев опубликовал пост об этом в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Он «опросил свои любимые заведения» и рассказал, что бронировать в них столики начали ещё в январе. У многих уже к 1 февраля места закончились.

Вот несколько ресторанов, куда еще можно попасть 14 февраля:

Maroon: вечер 14 февраля заполнен, в порядке живой очереди можно попасть после 20:00–21:00. В обед зал заполнен на 50%. «Дзе»: на вечер столов уже нет, только день.

«Дзеими»: есть несколько свободных столов после 22:00 и днем. Jil: свободно 50% столов. N’kei: свободно 70% столов.

«Тироль»: свободна еще половина зала. La Famille: свободно только 10% столов. SADKO: на 100% заполнен вечер, но день забронирован только на 30%.

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