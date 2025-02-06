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Posted 6 февраля, 12:55

Published 6 февраля, 12:55

Modified 6 февраля, 12:57

Updated 6 февраля, 12:57

В Красноярске хотят ограничить точечную застройку

В Красноярске хотят ограничить точечную застройку

6 февраля 2025, 12:55
Фото: prmira.ru.
В Красноярске планируют ввести ограничения на точечную застройку, сообщает департамент градостроительства мэрии.

Сообщается, что управление архитектуры предложило изменить Правила землепользования и застройки — туда хотят добавить определение точечной застройки и ограничить строительство таких строений.

«Это будет касаться новых возводимых домов и реконструируемых капитальных объектов, если после завершения всех работ их площадь увеличивается больше чем на 10%», — пояснили в департаменте.

Вопросы обсудили на заседании комиссии по подготовке проекта — там предложили, чтобы ограничение действовало только для жилищного строительства.

Поправку в правила могут принять летом 2025 года после публичных слушаний.

  • Летом 2024 года в Красноярска приняли проект «глобального» КРТ. Красноярский журналист и активист Андрей Мужщинский раскритиковал мэрию из-за этого проекта. По его мнению, мэрия «сдает город с потрохами застройщикам».
  • Депутат Илья Зайцев предположил, что планы мэрии могут состоять в увеличении интенсивности жилой застройки.
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