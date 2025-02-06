В Красноярске хотят ограничить точечную застройку

Posted 6 февраля, 12:55
Published 6 февраля, 12:55
Modified 6 февраля, 12:57
Updated 6 февраля, 12:57
Сообщается, что управление архитектуры предложило изменить Правила землепользования и застройки — туда хотят добавить определение точечной застройки и ограничить строительство таких строений.
«Это будет касаться новых возводимых домов и реконструируемых капитальных объектов, если после завершения всех работ их площадь увеличивается больше чем на 10%», — пояснили в департаменте.
Вопросы обсудили на заседании комиссии по подготовке проекта — там предложили, чтобы ограничение действовало только для жилищного строительства.
Поправку в правила могут принять летом 2025 года после публичных слушаний.