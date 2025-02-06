В Красноярске проложат тоннель метро от Высотной до Копылова. Когда начнут?

Согласно материалам закупки, с 5 мая по 4 июня 2025 года планируют смонтировать тоннелепроходческий комплекс. По планам, он будет прокладывать левый тоннель от станций «Высотная» до «Улица Копылова» с 8 июня этого года до 16 мая 2026 года. Затем комплекс демонтируют.