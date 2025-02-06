В Красноярске проложат тоннель метро от Высотной до Копылова. Когда начнут?

Posted 6 февраля, 07:19
Published 6 февраля, 07:19
Modified 6 февраля, 09:41
Updated 6 февраля, 09:41
Согласно материалам закупки, с 5 мая по 4 июня 2025 года планируют смонтировать тоннелепроходческий комплекс. По планам, он будет прокладывать левый тоннель от станций «Высотная» до «Улица Копылова» с 8 июня этого года до 16 мая 2026 года. Затем комплекс демонтируют.
Комплекс для этих работ заказали в ноябре 2024 года за 300 миллионов рублей.
В январе 2024 года стало известно, что старые подземные тоннели от Копылова до Высотной, которые вырыли в 90-е годы, войдут в проект.
По состоянию на 5 февраля, два тоннелепроходческих щита проложили от будущей станции «Шахтеров» 1,5 километра тоннелей. Такое расстояние они прошли за 5 месяцев.