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Posted 6 февраля, 07:19

Published 6 февраля, 07:19

Modified 6 февраля, 09:41

Updated 6 февраля, 09:41

В Красноярске проложат тоннель метро от Высотной до Копылова. Когда начнут?

В Красноярске проложат тоннель метро от Высотной до Копылова. Когда начнут?

6 февраля 2025, 07:19
Фото: Красноярское метро.
Генподрядчик строительства метро в Красноярске «Моспроект-3» заказал проходку тоннеля от улицы Высотной до улицы Копылова. Начальная стоимость тендера — почти 4,4 миллиарда рублей.

Согласно материалам закупки, с 5 мая по 4 июня 2025 года планируют смонтировать тоннелепроходческий комплекс. По планам, он будет прокладывать левый тоннель от станций «Высотная» до «Улица Копылова» с 8 июня этого года до 16 мая 2026 года. Затем комплекс демонтируют.

Комплекс для этих работ заказали в ноябре 2024 года за 300 миллионов рублей.

В январе 2024 года стало известно, что старые подземные тоннели от Копылова до Высотной, которые вырыли в 90-е годы, войдут в проект.

По состоянию на 5 февраля, два тоннелепроходческих щита проложили от будущей станции «Шахтеров» 1,5 километра тоннелей. Такое расстояние они прошли за 5 месяцев.

  • Краевые власти заявляют, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров».
  • На первый этап из федерального бюджета краю предоставили инфраструктурный кредит в 89,2 миллиарда рублей.
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