В Красноярске спасатели из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки

Posted 6 февраля, 03:50
Published 6 февраля, 03:50
Modified 6 февраля, 09:28
Updated 6 февраля, 09:28
Как рассказали «Проспекту Мира» в МЧС, сообщение о возгорании они получили в 07:44. Выяснилось, что в квартире горели домашние вещи. Площадь пожара составила 16 квадратных метров.
«Спасено 16 человек из них 4 детей. Самостоятельно эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет. На месте работали 7 единиц спецтехники и 24 человека».
Возгорание уже ликвидировали. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара.