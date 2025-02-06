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Posted 6 февраля, 03:50

Published 6 февраля, 03:50

Modified 6 февраля, 09:28

Updated 6 февраля, 09:28

В Красноярске спасатели из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки

В Красноярске спасатели из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки

6 февраля 2025, 03:50
Фото: t.me/borus_people.
Сегодня утром, 6 февраля, в Красноярске произошел пожар в доме на Металлургов, 14.

Как рассказали «Проспекту Мира» в МЧС, сообщение о возгорании они получили в 07:44. Выяснилось, что в квартире горели домашние вещи. Площадь пожара составила 16 квадратных метров.

«Спасено 16 человек из них 4 детей. Самостоятельно эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет. На месте работали 7 единиц спецтехники и 24 человека».
Видео: t.me/borus_people.

Возгорание уже ликвидировали. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#МЧС#Металлургов
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