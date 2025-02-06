В Красноярске закроется ресторан N’Kei. Почему и когда?

Ресторан N’Kei открылся в Красноярске в июле 2023 года. За время работы он несколько раз выигрывал престижные премии: например, взял «пальмовую ветвь» за интерьер и вошел в 10 лучших ресторанов Сибири по версии премии WhereToEat Siberia 2024.