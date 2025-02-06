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Posted 6 февраля, 07:53

Published 6 февраля, 07:53

Modified 6 февраля, 09:20

Updated 6 февраля, 09:20

В Красноярске закроется ресторан N’Kei. Почему и когда?

В Красноярске закроется ресторан N’Kei. Почему и когда?

6 февраля 2025, 07:53
Фото: nkeirest.ru.
В Красноярске рестогруппа 0.75 Group приняла решение закрыть ресторан N’Kei. Рассказываем почему.

Ресторан N’Kei открылся в Красноярске в июле 2023 года. За время работы он несколько раз выигрывал престижные премии: например, взял «пальмовую ветвь» за интерьер и вошел в 10 лучших ресторанов Сибири по версии премии WhereToEat Siberia 2024.

Основатель 0.75 Group Александр Митраков рассказал телеграм-каналу «Бал дебютанток», что ресторан решили закрыть из-за того, что «своеобразной южноамериканско-японской кухни оказалось слишком много».

«Двести посадочных мест для отличной, но своеобразной южноамериканско-японской кухни никкей оказалось слишком много. Поэтому в этом помещении мы откроем более народный сибирский ресторан, а N’kei заберем в другие города и страны».

Ресторан проработает до 10 марта, а новый проект на его месте планируют запустить уже в апреле.

«Кухню возглавит первый шеф 0.75 Алексей Кущенко. Вообще, сибирский ресторан долгожданный, он давно был у нас в планах. Поэтому решили вот так», — подытожил Митраков.

По мнению гастроблогера Марии Руссковой, у ресторана N'kei была «классная концепция, но чересчур сложная для Красноярска».

«Простите, но винные карты по фазам луны, идолы и ритуалы, куча кинзы — даже для развитого в плане ресторанов города звучит чересчур. С переобуванием на „кухню открытого огня и компанейские блюда“ получилось чуть лучше, но, как мы видим, не до конца получилось».
  • В Красноярске с начала 2025 года уже закрылось несколько заведений. Среди них: кафе «Невредные радости», кофе-бар «Алхимия» и другие.
  • Еще прекратил работу один из филиалов блинной «Блинбери».
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