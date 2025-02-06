В Красноярске закроется ресторан N’Kei. Почему и когда?

Posted 6 февраля, 07:53
Published 6 февраля, 07:53
Modified 6 февраля, 09:20
Updated 6 февраля, 09:20
Основатель 0.75 Group Александр Митраков рассказал телеграм-каналу «Бал дебютанток», что ресторан решили закрыть из-за того, что «своеобразной южноамериканско-японской кухни оказалось слишком много».
«Двести посадочных мест для отличной, но своеобразной южноамериканско-японской кухни никкей оказалось слишком много. Поэтому в этом помещении мы откроем более народный сибирский ресторан, а N’kei заберем в другие города и страны».
Ресторан проработает до 10 марта, а новый проект на его месте планируют запустить уже в апреле.
«Кухню возглавит первый шеф 0.75 Алексей Кущенко. Вообще, сибирский ресторан долгожданный, он давно был у нас в планах. Поэтому решили вот так», — подытожил Митраков.
По мнению гастроблогера Марии Руссковой, у ресторана N'kei была «классная концепция, но чересчур сложная для Красноярска».
«Простите, но винные карты по фазам луны, идолы и ритуалы, куча кинзы — даже для развитого в плане ресторанов города звучит чересчур. С переобуванием на „кухню открытого огня и компанейские блюда“ получилось чуть лучше, но, как мы видим, не до конца получилось».