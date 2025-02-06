В Красноярском крае стало в 2,5 раза больше терминалов с оплатой улыбкой

Сервис «Оплата улыбкой» сканирует уникальные черты лица, сопоставляет их с цифровым кодом, привязанным к счёту, и списывает средства. Для подключения в приложении СберБанк Онлайн нужно активировать распознавание по лицу, выбрать карту и установить код безопасности. Данные хранятся в зашифрованном виде, что исключает риск утечки.