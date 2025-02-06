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Posted 6 февраля, 08:06

Published 6 февраля, 08:06

Modified 6 февраля, 08:08

Updated 6 февраля, 08:08

В Красноярском крае стало в 2,5 раза больше терминалов с оплатой улыбкой

В Красноярском крае стало в 2,5 раза больше терминалов с оплатой улыбкой

6 февраля 2025, 08:06
Фото: Сбер.
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В 2024 году в Красноярском крае установлено 6500 новых терминалов с функцией «Оплата улыбкой». Технология позволяет совершать покупки без карты или телефона — достаточно взглянуть в камеру.

Сервис «Оплата улыбкой» сканирует уникальные черты лица, сопоставляет их с цифровым кодом, привязанным к счёту, и списывает средства. Для подключения в приложении СберБанк Онлайн нужно активировать распознавание по лицу, выбрать карту и установить код безопасности. Данные хранятся в зашифрованном виде, что исключает риск утечки.

За год количество терминалов в регионе выросло в 2,5 раза — технология появилась в 8000+ торговых точках. По словам Антона Милютина, управляющего Красноярским отделением Сбера, клиенты ценят удобство техн6ологии, ведь для расчета не нужно использовать карту.

«Для клиентов Сбера оплата улыбкой уже стала привычкой. По биометрии можно оплачивать как ежедневные покупки, так и дорогостоящие. Платить улыбкой так же надежно и безопасно, как и картой. Улыбаться, конечно, не обязательно, достаточно посмотреть в камеру, но все же улыбка — добавляет дополнительной радости и позитива», — отметил Милютин.

До конца месяца за каждую оплату улыбкой начисляется 5% бонусами «Спасибо». Чтобы участвовать, необходимо активировать категорию в приложении или веб-версии СберБанк Онлайн. Консультанты в отделениях Сбера помогут подключить сервис, ответят на вопросы и объяснят, как использовать технологию в повседневных покупках.

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