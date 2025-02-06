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Posted 6 февраля, 02:34

Published 6 февраля, 02:34

Modified 6 февраля, 02:34

Updated 6 февраля, 02:34

В Красноярском крае юридическая фирма выплатит клиенту 140 тысяч за неоказание услуг

В Красноярском крае юридическая фирма выплатит клиенту 140 тысяч за неоказание услуг

6 февраля 2025, 02:34
Фото: 1MI.
Пенсионер из Норильска взыскал с юридической фирмы около 140 тысяч рублей. Компания не выполнила условия договоров.

Мужчина рассказал, что заключил два договора с ООО «Ваш юрист». По условиям, фирма должна была проконсультировать клиента, провести правовой анализ его ситуации, составить исковое заявление и т. д. Общая стоимость услуг — 60 тысяч рублей.

Житель Норильска отметил, что после подписания документов компания ничего не сделала и никаких услуг не предоставила.

«Представленные мною документы потеряли и на протяжении уже нескольких месяцев уклоняются от контакта со мной».

В итоге суд расторг договоры и взыскал в пользу пенсионера 138 900 рублей, из которых: 60 000 — общая стоимость услуг, 30 600 — неустойка, 46 300 — штраф, 2 000 — моральный вред.

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