В Красноярском крае юридическая фирма выплатит клиенту 140 тысяч за неоказание услуг

Мужчина рассказал, что заключил два договора с ООО «Ваш юрист». По условиям, фирма должна была проконсультировать клиента, провести правовой анализ его ситуации, составить исковое заявление и т. д. Общая стоимость услуг — 60 тысяч рублей.