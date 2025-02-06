В Красноярском крае юридическая фирма выплатит клиенту 140 тысяч за неоказание услуг

Posted 6 февраля, 02:34
Published 6 февраля, 02:34
Modified 6 февраля, 02:34
Updated 6 февраля, 02:34
Мужчина рассказал, что заключил два договора с ООО «Ваш юрист». По условиям, фирма должна была проконсультировать клиента, провести правовой анализ его ситуации, составить исковое заявление и т. д. Общая стоимость услуг — 60 тысяч рублей.
Житель Норильска отметил, что после подписания документов компания ничего не сделала и никаких услуг не предоставила.
«Представленные мною документы потеряли и на протяжении уже нескольких месяцев уклоняются от контакта со мной».
В итоге суд расторг договоры и взыскал в пользу пенсионера 138 900 рублей, из которых: 60 000 — общая стоимость услуг, 30 600 — неустойка, 46 300 — штраф, 2 000 — моральный вред.