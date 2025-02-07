Администрация Тульской области и Почта России подписали соглашение о сотрудничестве

Posted 7 февраля, 17:51
Published 7 февраля, 17:51
Modified 7 февраля, 17:51
Updated 7 февраля, 17:51
В соглашении содержатся основные этапы совместной работы руководства Тульской области и ведущего почтового оператора страны: будущая модернизация почтовых отделений, расширение доступности и повышение качества услуг почтовой связи, содействие развитию новых технологий. Об этом пишут «Новые известия».
«Тесное сотрудничество с региональным руководством — это основа, без которой невозможно представить работу такого социального института, как почта. Мы делаем общее дело, работаем для людей», — заявил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков, который также указал, что в соглашении с губернатором Миляевым зафиксированы конкретные совместные шаги, нацеленные на улучшение почтовой связи на территории Тульской области. Особое внимание было уделено сельской местности, где почта для населения представляет собой центр не только традиционных почтовых, но и финансовых, а также социальных услуг. Особо глава «Почты России» отметил общность приоритетов работы компании и руководства Тульской области.
Он также указал, что совместная работа по направлениям, определенным на встрече и в соглашении, будет продолжена.
В соответствии с поручением президента Российской Федерации от 11.09.2021 № Пр-1703 за три года в Тульской области «Почта России» обеспечила модернизацию 33 отделений. В результате появились комфортные офисы в сельских населенных пунктах региона, где почти 60 тысяч человек получили возможность пользоваться современными сервисами. Помимо востребованных почтовых и финансовых услуг, здесь местным жителям предлагают возможность самостоятельного контроля за основными показателями своего здоровья с помощью медицинских бытовых приборов. В рамках программы модернизации в Тульской области впервые начали работу быстровозводимые почтовые отделения. Почта на селе планирует обновление и в текущем году.
«Правительство региона готово продолжать взаимодействие с „Почтой России“. Реформы и преобразования почтовой службы можно интегрировать в мероприятия региональной программы „Наш район“, которая нацелена на решение локальных проблем в муниципалитетах», — сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, напомнив, что данная мера будет способствовать повышению качества и доступности услуг почты и снижению числа жалоб со стороны жителей.
В Тульской области сегодня действует 471 стационарное почтовое отделение: 146 городских и 325 сельских. Почта в регионе ориентирована на внедрение цифровых сервисов и актуальных для потребителя услуг. Посылки теперь можно получить по QR-коду или в почтоматах, а отправить в зонах самообслуживания. По-прежнему на почте сохраняют популярность традиционные услуги. За 2024 год в регионе обработали более 20 миллионов единиц письменной корреспонденции, более 3,5 миллиона различных платежей. Количество пенсий, пособий и единовременных социальных выплат, полученных через почту, превысило три миллиона.