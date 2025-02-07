Администрация Тульской области и Почта России подписали соглашение о сотрудничестве

«Тесное сотрудничество с региональным руководством — это основа, без которой невозможно представить работу такого социального института, как почта. Мы делаем общее дело, работаем для людей», — заявил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков, который также указал, что в соглашении с губернатором Миляевым зафиксированы конкретные совместные шаги, нацеленные на улучшение почтовой связи на территории Тульской области. Особое внимание было уделено сельской местности, где почта для населения представляет собой центр не только традиционных почтовых, но и финансовых, а также социальных услуг. Особо глава «Почты России» отметил общность приоритетов работы компании и руководства Тульской области.