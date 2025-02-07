Что есть, чтобы снизить риск появления рака? 7 правил питания

Posted 7 февраля, 08:58
Published 7 февраля, 08:58
Modified 7 февраля, 09:17
Updated 7 февраля, 09:17
По заявлению специалистов, около 30% случаев заболевания раком связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью и употреблением табака и алкоголя.
Согласно исследованию «ФИЦ питания и биотехнологии», некоторые продукты содержат натуральные антиканцерогенные вещества, препятствующие развитию рака. Но существуют продукты, которые «могут спровоцировать» образование опухолей.
Первое правило — стараться «предупреждать ожирение», так как оно один из факторов риска развития онкозаболеваний. Второе правило — уменьшить потребление насыщенные жиров. При обычной активности в день советуют съедать не более 50-70 граммов жиров.
Третье правило — добавлять в свой рацион овощи и фрукты, особенно те, которые насыщают организм витаминами. Вот некоторые такие овощи и фрукты:
Также в день необходимо есть до 35 граммов растительной клетчатки — это четвертое правило. Клетчатка содержится в цельных зерновых злаковых культурах, отрубях, овощах и фруктах. Пятое правило — не забывать о водном балансе.
Шестое правило — ограничить потребление копчёной и нитрит-содержащей пищи.
Последнее, седьмое правило, — ограничить употребление алкоголя. Он является одним из факторов риска развития рака полости рта, пищевода, печени и молочной железы.