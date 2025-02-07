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Posted 7 февраля, 08:58

Published 7 февраля, 08:58

Modified 7 февраля, 09:17

Updated 7 февраля, 09:17

Что есть, чтобы снизить риск появления рака? 7 правил питания

Что есть, чтобы снизить риск появления рака? 7 правил питания

7 февраля 2025, 08:58
Фото: 1MI.
В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали о правилах питания, которые снижают риск заболевания раком.

По заявлению специалистов, около 30% случаев заболевания раком связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью и употреблением табака и алкоголя.

Согласно исследованию «ФИЦ питания и биотехнологии», некоторые продукты содержат натуральные антиканцерогенные вещества, препятствующие развитию рака. Но существуют продукты, которые «могут спровоцировать» образование опухолей.

Первое правило — стараться «предупреждать ожирение», так как оно один из факторов риска развития онкозаболеваний. Второе правило — уменьшить потребление насыщенные жиров. При обычной активности в день советуют съедать не более 50-70 граммов жиров.

Третье правило — добавлять в свой рацион овощи и фрукты, особенно те, которые насыщают организм витаминами. Вот некоторые такие овощи и фрукты:

  • красные и желтые овощи: морковь, помидоры, тыква и редька — они содержат каротин;
  • цитрусовые и киви — в них много витамина С;
  • капуста: брокколи, цветную и брюссельскую;
  • чеснок, лук и хрен.

Также в день необходимо есть до 35 граммов растительной клетчатки — это четвертое правило. Клетчатка содержится в цельных зерновых злаковых культурах, отрубях, овощах и фруктах. Пятое правило — не забывать о водном балансе.

Шестое правило — ограничить потребление копчёной и нитрит-содержащей пищи.

Последнее, седьмое правило, — ограничить употребление алкоголя. Он является одним из факторов риска развития рака полости рта, пищевода, печени и молочной железы.

  • Как ранее рассказал главврач краевого онкодиспансера Руслан Зуков, количество выявляемых онкологических заболеваний в Красноярском крае растет: в 2024 году зафиксировали 16 тысяч случаев, а годом ранее — 15 тысяч.
  • Для лечения и выявления рака в крае используют искусственный интеллект.
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#София Штейнберг#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Здоровье#Онкология#Роспотребнадзор#Питание
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