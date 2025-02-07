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Posted 7 февраля, 13:46

Published 7 февраля, 13:46

Modified 7 февраля, 13:48

Updated 7 февраля, 13:48

«Домклик» назвал регионы со снижением стоимости однушек во вторичном секторе

«Домклик» назвал регионы со снижением стоимости однушек во вторичном секторе

7 февраля 2025, 13:46
Фото: 1MI.
Специалисты аналитического центра «Домклик» подготовили рейтинг регионов России с наибольшим снижением стоимости квадратного метра для однокомнатных квартир на вторичном рынке.

При определении медианной стоимости квадратного метра однокомнатных квартир использовались данные объявлений, опубликованных на сайте с февраля 2024 года по февраль 2025 года.

Регионы, лидирующие по снижению цен на однокомнатные квартиры во вторичном сегменте: Пермский край (снижение на 4,8 процента, стоимость квадратного метра в феврале 2025 года — 81,7 тысячи рублей), Свердловская область (на 4,7 процента, 103,7 тысячи рублей) и Красноярский край (на 4,2 процента, 109,2 тысячи рублей). Далее следуют: Челябинская область (снижение на 2,6 процента, стоимость квадратного метра — 88 тысяч рублей), Ленинградская область (на 2,5 процента, стоимость — 142 тысячи рублей), Московская область (на 2,3 процента, 166 тысяч рублей), пишет newsnn.ru.

Также незначительное снижение стоимости однокомнатных квартир во вторичном сегменте зафиксировано в Башкортостане (снижение на 0,3 процента. Квадратный метр однушки в республике стоит 89 тысяч рублей.

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