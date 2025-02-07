«Домклик» назвал регионы со снижением стоимости однушек во вторичном секторе

Регионы, лидирующие по снижению цен на однокомнатные квартиры во вторичном сегменте: Пермский край (снижение на 4,8 процента, стоимость квадратного метра в феврале 2025 года — 81,7 тысячи рублей), Свердловская область (на 4,7 процента, 103,7 тысячи рублей) и Красноярский край (на 4,2 процента, 109,2 тысячи рублей). Далее следуют: Челябинская область (снижение на 2,6 процента, стоимость квадратного метра — 88 тысяч рублей), Ленинградская область (на 2,5 процента, стоимость — 142 тысячи рублей), Московская область (на 2,3 процента, 166 тысяч рублей), пишет newsnn.ru.