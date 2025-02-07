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Posted 7 февраля, 15:55

Published 7 февраля, 15:55

Modified 7 февраля, 15:57

Updated 7 февраля, 15:57

Домклик: в Красноярском крае однушки на вторичном рынке за год подешевели на 4,2%

Домклик: в Красноярском крае однушки на вторичном рынке за год подешевели на 4,2%

7 февраля 2025, 15:55
Фото: 1MI.
Аналитики Домклик определили регионы, в которых наиболее заметно понизились цены на квадратный метр однокомнатных квартир на вторичном рынке. В лидерах — Пермский край и Свердловская область.

Наибольшее снижение цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке зафиксировано в Пермском крае. По сравнению с февралем 2024 года стоимость квадратного метра снизилась на 4,8% и составила около 82 тыс. рублей.

На втором месте с небольшим отставанием расположилась Свердловская область. Там квадратный метр вторичной однокомнатной квартиры подешевел на 4,7% до 104 тыс. рублей за кв. м.

Третье место в рейтинге занял Красноярский край (-4,2% до 109 тыс. рублей за кв. м).

В Челябинской области стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры на вторичном рынке составила 88 тыс. рублей, сократившись на 2,6% по отношению к февралю прошлого года.

В Ленинградской и Московской областях квадратный метр готовых квартир подешевел на 2,5% (до 142 тыс. руб.) и на 2,3% (до 166 тыс. руб.) соответственно.

Наименьшее снижение стоимости квадратного метра зафиксировано в Республике Башкортостан — на 0,3% до 89 тыс. рублей.

Рейтинг регионов с наибольшим снижением цены кв. м однушек на вторичном рынке жилья

 

Название региона

Стоимость кв. м, тыс. руб.

Изменение

фев.25

фев.24

1

Пермский край

81,7

85,8

-4,8%

2

Свердловская область

103,7

108,7

-4,7%

3

Красноярский край

109,2

114,0

-4,2%

4

Челябинская область

88,4

90,7

-2,6%

5

Ленинградская область

142,2

145,8

-2,5%

6

Московская область

166,0

169,9

-2,3%

7

Республика Башкортостан

88,6

88,9

-0,3%

Данные Домклик

Методология

Аналитики вычислили медианную стоимость квадратного метра однокомнатных квартир на вторичном рынке, проанализировав объявления на сайте Домклик актуальные на начало февраля 2024 и февраля 2025 года.

На основе этих данных аналитики вычислили разницу в стоимости кв. м за период с февраля 2024 года по февраль 2025 года и выделили регионы с наибольшим снижением цены в процентном отношении за указанный временной промежуток.

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