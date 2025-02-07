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Posted 7 февраля, 10:15

Published 7 февраля, 10:15

Modified 7 февраля, 10:19

Updated 7 февраля, 10:19

Эн+ объявляет четвертый конкурс на создание инженерных центров для школьников

Эн+ объявляет четвертый конкурс на создание инженерных центров для школьников

7 февраля 2025, 10:15
Фото: Эн+.
Энергохолдинг Эн+ запустил четвертый конкурс на создание центров «Мультилаб» в Иркутске, Красноярске и Черемхово. Победители получат современные лаборатории для изучения робототехники, 3D-моделирования и интернета вещей.

В 2025 году компания планирует открыть три новых «Мультилаба», где школьники смогут осваивать инженерные специальности. Для участия учебным заведениям необходимо предоставить детальный проект центра: описание актуальности, квалификацию педагогов, план мероприятий и календарь событий.

Заявки принимаются до 24 февраля 2025 года. Экспертная комиссия оценит заявки до 20 апреля, а осенью лаборатории откроют.

«Мы с большим удовольствием продолжаем проект по созданию „Мультилабов“ в городах ответственности нашей компании. Работа с молодежью, начиная со школьной скамьи, это то, что в перспективе решит общую задачу по укреплению престижа инженерных профессий и формирования кадрового резерва как нашей компании, так и отрасли в целом», — отметила заместитель гендиректора Эн+ Наталья Альбрехт.

С 2022 года основанная Олегом Дерипаской компания Эн+ открыла 10 «Мультилабов» в шести городах России, включая Иркутск, Красноярск, Дивногорск и Нижний Новгород. Ежегодно в них участвуют более 8 тыс. школьников. Например, в январе 2025 года команды из Дивногорска и Красноярска взяли награды на фестивале «Робосиб», а две из них получили путёвки на национальный чемпионат по робототехнике на Сахалине.

Проект «Мультилаб» решает две ключевые задачи: популяризирует точные науки и готовит будущих специалистов для высокотехнологичных отраслей. Лаборатории оснащены оборудованием для видеопроизводства, электроники и IoT, что позволяет школьникам работать над реальными проектами еще до поступления в вузы.

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