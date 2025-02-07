Эн+ объявляет четвертый конкурс на создание инженерных центров для школьников

С 2022 года основанная Олегом Дерипаской компания Эн+ открыла 10 «Мультилабов» в шести городах России, включая Иркутск, Красноярск, Дивногорск и Нижний Новгород. Ежегодно в них участвуют более 8 тыс. школьников. Например, в январе 2025 года команды из Дивногорска и Красноярска взяли награды на фестивале «Робосиб», а две из них получили путёвки на национальный чемпионат по робототехнике на Сахалине.