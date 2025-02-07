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Posted 7 февраля, 12:54

Published 7 февраля, 12:54

Modified 7 февраля, 12:56

Updated 7 февраля, 12:56

Этой зимой в Красноярске еще будут морозы? А когда придет весна? Ответ синоптиков

Этой зимой в Красноярске еще будут морозы? А когда придет весна? Ответ синоптиков

7 февраля 2025, 12:54
Фото: prmira.ru.
Синоптики рассказали, будут ли в феврале в Красноярске еще морозные дни и как рано в город придет весна.

Зима в этом году в Красноярском крае выдалась «весьма теплой», рассказал krsk.aif.ru начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

«В центральных районах Красноярского края в декабре температура в среднем была выше нормы на 2-10 градусов, а в январе — на 6-10 градусов. В южных районах края в декабре было в среднем на 1-3 градуса теплее, а в январе — на 3-7 градусов теплее нормы. В Красноярске тоже средняя температура зафиксирована выше обычного примерно на 4-6 градусов», — рассказал Ульянов.

Климатолог, кандидат сельскохозяйственных наук и проректор по перспективным проектам СФУ Сергей Верховец считает, что этой зимой морозов больше не будет.

«Этой зимой в Красноярском крае уже точно можно не ожидать сильных морозов. В целом средняя температура по России была гораздо выше, чем обычно», — говорит Верховец.

Как считает Верховец, давать прогнозы по весне пока сложно. Однако, говорит он, в последние годы есть тенденция более раннего наступления тепла.

«Когда же придет весна? Календарная точно придет 1 марта, а климатическая — это покажет лишь время. В целом в последние годы наблюдается тенденция более раннего наступления теплой погоды. Лучше всего относиться к весне, как к началу вегетационного сезона: когда на деревьях распускаются почки и начинает зеленеть трава. Раннее начало периода вегетации — это общая тенденция, как про всю планету, так и про Сибирь и Красноярский край, в частности», — рассказывает климатолог.
  • В Красноярске в выходные отступят морозы и придет потепление. Прогноз смотрите тут.
  • Ранее синоптик Дмитрий Ульянов рассказал, какая погода будет в Красноярске в начале следующей недели. Также он объяснил, с чем было связано сильное похолодание в Красноярске на прошлой неделе.
  • Тут мы рассказали, какая погода ждет Красноярск в ближайшие дни по версии метеосервисов.
  • А здесь мы опубликовали предварительный прогноз на февраль от Дмитрия Ульянова.
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