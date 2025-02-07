Этой зимой в Красноярске еще будут морозы? А когда придет весна? Ответ синоптиков

«В центральных районах Красноярского края в декабре температура в среднем была выше нормы на 2-10 градусов, а в январе — на 6-10 градусов. В южных районах края в декабре было в среднем на 1-3 градуса теплее, а в январе — на 3-7 градусов теплее нормы. В Красноярске тоже средняя температура зафиксирована выше обычного примерно на 4-6 градусов», — рассказал Ульянов.