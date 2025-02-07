Этой зимой в Красноярске еще будут морозы? А когда придет весна? Ответ синоптиков

Posted 7 февраля, 12:54
Published 7 февраля, 12:54
Modified 7 февраля, 12:56
Updated 7 февраля, 12:56
Зима в этом году в Красноярском крае выдалась «весьма теплой», рассказал krsk.aif.ru начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.
«В центральных районах Красноярского края в декабре температура в среднем была выше нормы на 2-10 градусов, а в январе — на 6-10 градусов. В южных районах края в декабре было в среднем на 1-3 градуса теплее, а в январе — на 3-7 градусов теплее нормы. В Красноярске тоже средняя температура зафиксирована выше обычного примерно на 4-6 градусов», — рассказал Ульянов.
Климатолог, кандидат сельскохозяйственных наук и проректор по перспективным проектам СФУ Сергей Верховец считает, что этой зимой морозов больше не будет.
«Этой зимой в Красноярском крае уже точно можно не ожидать сильных морозов. В целом средняя температура по России была гораздо выше, чем обычно», — говорит Верховец.
Как считает Верховец, давать прогнозы по весне пока сложно. Однако, говорит он, в последние годы есть тенденция более раннего наступления тепла.
«Когда же придет весна? Календарная точно придет 1 марта, а климатическая — это покажет лишь время. В целом в последние годы наблюдается тенденция более раннего наступления теплой погоды. Лучше всего относиться к весне, как к началу вегетационного сезона: когда на деревьях распускаются почки и начинает зеленеть трава. Раннее начало периода вегетации — это общая тенденция, как про всю планету, так и про Сибирь и Красноярский край, в частности», — рассказывает климатолог.