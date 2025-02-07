ФНС может закрыть часть магазинов «Светофор» красноярских миллиардеров

Posted 7 февраля, 01:43
Published 7 февраля, 01:43
Modified 7 февраля, 02:06
Updated 7 февраля, 02:06
По данным сервиса «Спарк», Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение о ликвидации АО «Инвест стандарт».
Сообщается, что компания указала недостоверные сведения о своем адресе. Налоговая не смогла найти холдинг в Ярославле по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ.
АО «Инвест стандарт» является учредителем 16 юридических лиц, в том числе «Торгсервис 50», «Торгсервис 78», «Торгсервис 150» и «Восторг 53». Они управляют магазинами «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
Гендиректором компании является Алексей Худоногов, который является учредителем еще нескольких компаний красноярской семьи Шнайдер. Именно она основала торговую сеть «Светофор».
К 2024 году 57-летний Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером. Его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов.
Ранее суд после обращений Роспотребнадзора приостановил работу нескольких магазинов сети в Москве и Санкт-Петербурге. Массовые проверки начались в январе этого года после жалоб поставщиков. По информации «Ведомостей», специалисты нашли в магазинах мусор, насекомых, просроченные продукты и выявили нарушения правил хранения продукции.
В конце января «ПМ» спросил краевой Роспотребнадзор, проводят ли проверки магазинов «Светофор» в Красноярске. Нам ответили, что если появится информация по этому поводу, то они ее разместят в своем телеграм-канале.
До этого Федеральная антимонопольная служба оштрафовала пять логистических центров «Светофора» за нарушения закона о торговле и завела еще одно дело.